Sıradan hayatların altına gizlenmiş dehşeti konu alan bu novella, kısa sürede edebiyatseverlerin radarına girmeyi başardı.

23 KARAKTER, TEK BİR KADER: HİCRAN’IN KAYBOLUŞU

Hikaye, küçük bir kız çocuğu olan Hicran’ın gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla fitilleniyor. Ancak bu olay, bildiğimiz kayıp vakalarından çok daha fazlası; yaklaşan bir toplumsal ve ruhsal kıyametin ilk habercisi.

Yazar Bahar Yaka, yirmi üç farklı karakterin hayatını bir terzi titizliğiyle birbirine teyelleyerek;

Emlakçı Devran’ın karanlık portresini,

Nazan’ın kimlik arayışını,

Akıl sağlığını yitirmiş Ayşe’nin herkesin görmezden geldiği gerçeklerini, ustalıkla işliyor.

"BAZI YARALAR NEDEN ASLA KAPANMAZ?"

Eser, yalnızca bir binanın fiziksel çöküşünü değil; yalanlar üzerine inşa edilmiş toplumsal maskelerin de yerle bir oluşunu simgeliyor. Bahar Yaka, derin psikolojik çözümlemeleriyle okura şu can alıcı soruyu miras bırakıyor: “Bazı yaralar neden asla kapanmaz?”