Sıradan hayatların altına gizlenmiş dehşeti konu alan bu novella, kısa sürede edebiyatseverlerin radarına girmeyi başardı.
23 KARAKTER, TEK BİR KADER: HİCRAN’IN KAYBOLUŞU
Hikaye, küçük bir kız çocuğu olan Hicran’ın gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla fitilleniyor. Ancak bu olay, bildiğimiz kayıp vakalarından çok daha fazlası; yaklaşan bir toplumsal ve ruhsal kıyametin ilk habercisi.
Yazar Bahar Yaka, yirmi üç farklı karakterin hayatını bir terzi titizliğiyle birbirine teyelleyerek;
Emlakçı Devran’ın karanlık portresini,
Nazan’ın kimlik arayışını,
Akıl sağlığını yitirmiş Ayşe’nin herkesin görmezden geldiği gerçeklerini, ustalıkla işliyor.
"BAZI YARALAR NEDEN ASLA KAPANMAZ?"
Eser, yalnızca bir binanın fiziksel çöküşünü değil; yalanlar üzerine inşa edilmiş toplumsal maskelerin de yerle bir oluşunu simgeliyor. Bahar Yaka, derin psikolojik çözümlemeleriyle okura şu can alıcı soruyu miras bırakıyor: “Bazı yaralar neden asla kapanmaz?”