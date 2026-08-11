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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, kısa adıyla İSKİ, kentin en kritik ve geçmişte büyük taşkın riskleri barındıran noktalarından biri olan Ayamama Deresi üzerinde yürüttüğü geniş kapsamlı altyapı ve ıslah projelerini başarıyla sonuçlandırdı. E-5 Karayolu ile TEM Otoyolu arasında kalan, Küçükçekmece ve Bahçelievler ilçelerinin sınırlarını kapsayan alanda gerçekleştirilen imalatlar sayesinde bölgenin kronikleşmiş su baskını problemleri büyük ölçüde ortadan kaldırıldı.

Ayamama Deresi, özellikle sağanak yağışların etkili olduğu dönemlerde taşıdığı yüksek su hacmi nedeniyle çevresindeki yerleşim yerleri ve ana ulaşım aksları için ciddi tehditler oluşturuyordu. Bu durumun önüne geçmek amacıyla harekete geçen altyapı ekipleri, derenin su taşıma kapasitesini artırmak ve su akışını engelleyen unsurları ortadan kaldırmak üzere hazırlanan projeyi aşama aşama sahada uyguladı.

BASIN EKSPRES KAVŞAĞI’NDAKİ DAR BOĞAZ AŞILDI

Projenin en önemli aşamalarından birini, Küçükçekmece ilçesi sınırları içinde yer alan Basın Ekspres Kavşağı’ndaki eski yapının kaldırılması oluşturdu. Mevcut fiziki kesiti derenin debisini karşılamada yetersiz kalan ve her yoğun yağışta çevredeki trafiği aksatıp taşkınlara zemin hazırlayan eski köprü tamamen yıkıldı.

Yıkılan yapının yerine imar planlarına tam uyum sağlayacak şekilde tasarlanan 40 metre uzunluğunda yeni ve modern bir köprü inşa edildi. Yapımı kısa sürede tamamlanan bu yeni köprü, araç trafiğinin kullanımına açıldı. Böylece hem derenin geçiş kesiti genişletilerek suyun rahatça akması sağlandı hem de bölgenin karayolu ulaşım altyapısı daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşturuldu.

Yalnızca köprü yenileme çalışmasıyla sınırlı kalmayan proje kapsamında, derenin ekolojik ve fiziksel durumunu iyileştirecek adımlar da atıldı. Ayamama Deresi’nin Halkalı Kavşağı ile Güneşli Kavşağı arasında kalan kesiminde toplam 1.041 metrelik dere ıslah imalatı gerçekleştirildi. Derenin yatağı genişletilip sağlamlaştırılarak taşkın riski minimum seviyeye indirildi.

Bunun yanı sıra bölgedeki çevre kirliliğinin önüne geçmek ve atık suların dere yatağına karışmasını engellemek amacıyla dev boyutlarda atık su kolektör hatları döşendi. Çapları 2 bin 200 milimetre ile 2 bin 400 milimetre arasında değişen dev borular kullanılarak toplam 1.330 metre uzunluğunda atık su kolektörü imalatı tamamlandı. Bu hatlar sayesinde evsel ve endüstriyel atık sular kontrol altına alınarak arıtma tesislerine yönlendirildi, derenin ve çevre alanların temiz kalması güvenceye alındı.

TARİHSEL SÜREÇTE AYAMAMA DERESİ VE HAVZANIN ÖNEMİ

Ayamama Deresi Havzası, İstanbul’un Batı Trakya yakasındaki en yoğun nüfusa ve ticari faaliyete ev sahipliği yapan bölgelerden biridir. Geçmiş yıllarda yaşanan aşırı yağışlar sırasında derenin taşması sonucu Basın Ekspres Yolu ve çevresindeki sanayi tesisleri ile yerleşim alanları büyük zarar görmüş, can ve mal kayıpları yaşanmıştı. Derenin daralan kesimleri, dere yatağına yapılan geçmişteki müdahaleler ve yetersiz köprü geçişleri bu felaketlerin başlıca sebepleri arasında gösteriliyordu.

İSKİ tarafından aşamalı olarak sürdürülen master plan çalışmaları çerçevesinde, dere yatağının genişletilmesi, betonarme kesitlerin büyütülmesi ve engellerin kaldırılması stratejisi uygulandı. Yapılan bu son yatırımlarla birlikte, geçmişte yaşanan üzücü tabloların tekrarlanmaması ve derenin olası en yüksek yağış debilerini dahi güvenle Marmara Denizi’ne aktarabilmesi hedeflendi.

DOÇ. DR. ŞAFAK BAŞA: ALTYAPIMIZI DAHA DİRENÇLİ HALE GETİRİYORUZ

Tamamlanan dev altyapı yatırımı hakkında değerlendirmelerde bulunan İSKİ Genel Müdürü Doçent Doktor Şafak Başa, İstanbul’un altyapısını geleceğe hazırladıklarını vurguladı. Şafak Başa açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

"İstanbul’un yıllardır kronikleşen altyapı sorunlarını birer birer çözüme kavuşturuyoruz. Taşkın riski açısından İstanbul’un kritik noktalarından biri olan Ayamama Deresi’nde yürüttüğümüz ıslah çalışmaları kapsamında önemli bir projeyi daha tamamladık.

Ayamama Deresi’nin su akış kapasitesini artırarak taşkın riskinin azaltılmasına önemli katkı sağladık. İstanbul’un altyapısını daha dirençli ve güvenli hale getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."