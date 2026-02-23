İstanbul Erkek, Kabataş Erkek, Kadıköy Anadolu gibi köklü okulların da aralarında bulunduğu liselere girişte ikili puan uygulamasına geçiliyor. Bu yıl gözde liselere girişte başlayacak uygulamaya göre pansiyonlu ve pansiyonsuz kontenjanlar ayrılacak, öğrenciler kendi grubunda yarışacak.

Milliyet'in haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum’da konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

KONTENJANLAR AYRIŞACAK

"Her öğrenciye konaklama hizmeti sunmak gibi bir imkânımız da yok, buna aileleri o şehirde yaşıyor vesaire bu nedenle gerek de yok. O yüzden biz şimdi bu tür okullarla ilgili hazırlığın içindeyiz. Okulların kontenjan yapısını, pansiyonu olan ve olmayan diye ayıralım diyoruz. İstanbul Erkek Lisesi’nde diyelim ki dört şube alacağız, 120 öğrenci, bunun 60’ı konaklamalı olacak 60’ı konaklamasız. O 60 kendi içinde yarışsın, öbür 60 kendi içinde yarışsın. İstanbul Erkek Lisesi’nde 600 öğrenciyi konaklatabileceğimiz yurt yapmak için yerimiz yok orada. Başka yerdeki yurda öğrenciyi gönderdik, isyan ettiler, istemiyoruz, gelemiyoruz, 1.5 saat sürüyor vs. O civarda da pansiyon yapabileceğimiz yer yok. Ne yapacağız o zaman? Ya da Kabataş Erkek. Yurdu bitiriyoruz şimdi. Yurdun kapasitesi belli. Teknik anlamda mümkün değil. O yüzden o okullarda konaklama hizmetinin kontenjanını ayrıştırmak istiyoruz, bu yenilik bu yıl LGS kitapçığında olacak. Puanları farklı mı olacak şimdiden onu bilemeyiz.

‘GECEKONDU MANTIĞI’

İSTANBUL ERKEK LİSESİ: Hukuki bir boşluk var. Orada Alman programı uygulanacağına dair ikili anlaşmada bir hüküm yok. Ama başlamışız, uyguluyoruz şu anda. Yeni konjonktüre göre, diploma denkliğinden tutun eğitim öğretim programlarına, ortak iş birliklerine kadar her şeyi yeniden masaya yatıralım noktasındayız. Onlar da bu süre içinde bizim Türki Cumhuriyetlerde yaptığımız gibi, gecekondu mantığıyla aslında sözleşmelerde olmayan inisiyatifler kullanmışlar. Biz şimdi diyoruz ki onu yasal bir zemine oturtalım. Almanya ile yürüttüğümüz ilişki bir noktaya vardı. İlk devlet başkanları düzeyindeki temasta sözleşme olarak imzalanacak durumda. Fransa’yla ilgili de süreç benzer şekilde devam ediyor.

HANGİ LİSELERDE PANSİYON VAR?

Pansiyonu olan okullar arasında İstanbul Erkek, Kadıköy Anadolu, Kabataş Erkek, Cağaloğlu, Haydarpaşa, Ankara Fen gibi öğrencilerin en çok tercih ettiği gözde liseler de bulunuyor. Örneğin 783 öğrencili İstanbul Erkek Lisesi’nin 247 kişilik yurdu, 927 öğrencisi bulunan Kadıköy Anadolu Lisesi’nin 336 kişilik yurdu, 806 öğrencili Kabataş Erkek Lisesi’nin de 300 kişilik yurdu var. Bazı okullarda her yıl öğrenciler yurt bulma sorunları yaşarken bazılarında ise kapasitenin üzerinde öğrenci konaklıyor."