Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı ve Resmi Gazete'de paylaşılan 10925 sayılı kararla, İstanbul, Bursa ve Manisa’da yer alan Maliye Hazinesi’ne ait 4 ayrı parsel özelleştirme kapsamına alındı.

Kararın 2 numaralı maddesinde, "Satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayriayni hakların tesisi veya işletilme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine" sözleri sarf edildi.

Özelleştirilmesine karar verilen yerlerden biri olan, İstanbul Alemdar Mahallesi 31 ada 28 nolu parsel, Cağaloğlu’nda İstanbul Valilik binasının karşısında yer alıyor.

Osmanlı döneminde Sadrazamlık (Başbakanlık) binası olarak kullanılan "Bab-ı Ali" binası, cumhuriyet döneminde uzun seneler İstanbul Valiliği olarak kullanılmış, geçtiğimiz senelerde aslına uygun olarak restorasyon altına alınmıştı.

Bab-ı Ali binasıyla Hükümet Konağı Caddesi ile ayrılan ve özelleştirme kapsamına alınan İstanbul Defterdarlık binası, 7 bin 250 metrekarelik bir arazi üzerine kurulu. Topkapı sarayı, Ayasofya ve Kapalıçarşı üçgeninin ortasında bulunan İstanbul Defterdarlık binasının yeri, İstanbul Boğazı’na hakim bir yükseltide yer alıyor.

Tarihi Yarımada’nın göbeğinde bulunması ve turistlerin yoğun ilgisini çeken Ayasofya, Sultanahmet Cami, Yerebatan Sarnıcı, Kapalıçarşı gibi tarihi mekanlara yakınlığı ile söz konusu binayı oldukça prestijli hale getiriyor.

ALINAN KARARLAR

Karara göre özelleştirme işlemleri, 31 Aralık 2028 tarihine kadar yapılmış olacak. Özelleştirmenin son satışları Aynı Resmi Gazetede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla paylaşılan kararlarda, Özelleştirme İdaresinin son olarak sattığı yerler de yer aldı.

Son satışların kimlere ve hangi bedelle satıldığı ile ilgili bazı kararlar ise şöyle:

"Kuşadası’ndaki 45 bin 920 metrekarelik arazi bir milyar 648 milyon 600 bin TL’ye

Çimstone İnşaat A.Ş.’ye, Çankaya’daki 37 bin 986 metrekarelik arazi 775 milyon TL’ye Tona Yapı A.Ş.’ye,

Yine Çankaya’daki 21 bin 384 metrekarelik arazi 435 milyon TL’ye Gülmar City Gross Gıda San. Tic. Tah. Ltd. Şirketine,

Ayrıca yine Çankaya’daki 18 bin 457 metrekarelik arazi 390 milyon TL’ye Kayasan Yapı San. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şirketine,

İzmir Çeşme’de bulunan 4 bin 81 metrekarelik arazi 331 milyon TL’ye Berlika Eğitim Tarım Gıda Turizm Tic. A.Ş’ye,

Bodrum’daki 11 bin 621 metrekarelik arazi 280 milyon TL’ye, SRL İnşaat Taahhüt Turizm Elektronik Tic. Ve San. Ltd. Şirketine satıldı."