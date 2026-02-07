İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde akşam saatlerinde silahlı çatışma meydana geldi.

5 KİŞİ YARALANDI

İki grup arasındaki çatışmanın nedeni henüz bilinmezken, çatışmada 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇETELERİN ARTIŞI VE ATEŞLİ SİLAHLARA ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR!

Türkiye'de giderek artan suç olaylarına her gün bir yenisi ekleniyor. Özellikle son dönemlerde sosyal medyanın da etkisiyle "Yeni nesil suç örgütü" olarak isimlendirilen çetelerin varlığı, sokakları son derece tehlikeli hale getiriyor.

Ateşli silahlara erişimin kolaylaştığı bu dönemde, suçla mücadele her ne kadar etkin bir şekilde yürütülmeye çalışılsa da söz konusu çete saldırılarının ve özellikle 17-25 yaş grubundaki gençlerden oluşan motosikletli saldırganların mekan kurşunlama eylemlerinin önüne geçilemiyor. Böylesi suç eylemlerinin önüne geçilememesinin en büyük nedenleri arasında ise infaz kanunu gösteriliyor.