Tarım projeleriyle yerel üretime ve çiftçiye her kulvarda çok ciddi destekler sunan Büyükçekmece Belediyesi, bu yıl sekizincisini organize ettiği Lavanta Hasat Şenliği ile yine büyük bir başarıya imza attı. Kent sakinlerini toprakla ve doğayla buluşturmayı amaçlayan festivalde hasat heyecanı en üst seviyede yaşanırken, göz alıcı mor lavantaların oluşturduğu özel manzara ve alandaki coşkulu atmosfer son derece renkli görüntülere sahne oldu. İstanbul gibi metropol bir şehirde yaşayan vatandaşlar, festival sayesinde doğanın sunduğu eşsiz güzelliklerin tadını çıkarma fırsatı yakaladı.



Mor lavantaların oluşturduğu muazzam manzara gün boyunca festival alanına akın eden ziyaretçilerin odak noktası haline geldi. Şenlik alanında adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler bu anları kaçırmadı.

Lavantaların büyüleyici mor tonlarıyla süslenen özel alanda katılımcılar, bol bol hatıra fotoğrafları çektirerek bu özel atmosferi ölümsüzleştirdi. Kentin stresinden uzaklaşarak hasat heyecanını da yakından deneyimleme fırsatı bulan binlerce ziyaretçi, yeşille ve morla bezeli doğayla iç içe, hafızalarından silinmeyecek unutulmaz bir gün geçirdi.



Çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan vatandaşın yoğun bir katılım gösterdiği ve büyük ilgiyle takip ettiği şenlik programı, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmadı, aynı zamanda sağlık dolu etkinliklere de ev sahipliği yaptı. Festival kapsamında uzman eczacı Funda Palalı tarafından katılımcılara yönelik çok özel bir nefes terapisi etkinliği gerçekleştirildi. Doğru nefes alma tekniklerinin uygulamalı ve detaylı olarak anlatıldığı bu şifa dolu etkinlikte katılımcılar, açık havada hem doğru nefes tekniklerini deneyimledi hem de lavanta kokuları eşliğinde huzur dolu anlar yaşadı. Lavantanın sakinleştirici etkisiyle birleşen terapi, vatandaşlardan tam not aldı.

Lavanta Hasat Şenliği bünyesinde basın mensuplarına ve vatandaşlara önemli açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediyesi Başkan Vekili Hakan Çebi, belediyenin tarım vizyonuna dikkat çekti. Hakan Çebi yaptığı konuşmada, bugün burada doğanın en güzel renklerinden biri olan lavantaların eşsiz kokusu ve morun büyüleyici tonları arasında vatandaşlarla bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Büyükçekmece Belediyesi olarak üretimi, tarımsal kalkınmayı ve doğayla uyumlu sürdürülebilir yaşamı her zaman birincil öncelikleri arasında gördüklerini belirten Hakan Çebi, lavanta bahçesinin de bu vizyoner anlayışın en güzel, en somut örneklerinden biri olduğunu dile getirdi.

Konuşmasının devamında lavanta bahçelerinin sosyal ve kültürel önemine değinen Başkan Vekili Hakan Çebi, bu alanın yalnızca ticari ya da tarımsal amaçla lavanta yetiştirilen sıradan bir arazi olmadığını vurguladı. Burasının insanların kent yaşamı içerisinde nefes aldığı, doğayla doğrudan buluşabildiği, üretimin ve emeğin yüksek değerini hep birlikte hissettiği çok özel bir sosyal yaşam alanı olduğunu söyledi. Belediyenin bu tür projelerle yerel ekonomiyi canlandırırken, distilasyon tesisleri aracılığıyla toplanan lavantalardan elde edilen yağ, kolonya ve sabun gibi yan ürünlerle de üretime katma değer sağladığı biliniyor.

Büyükçekmece halkı ve çevre ilçelerden gelen misafirler tarafından büyük bir ilgi gören geleneksel Lavanta Hasat Şenliği, kapılarını sadece bir günlüğüne açmadı. Festival, üç gün boyunca birbirinden farklı, eğitici, öğretici ve eğlenceli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya kesintisiz bir şekilde devam edecek.

Şenlik süresince yerel üreticilerin el emeği göz nuru ürünlerini sergileyebileceği stantlar kurulurken, çocuklar için atölye çalışmaları ve yerel sanatçıların sahne alacağı mini konserler de organize edilecek. Böylece Büyükçekmece, hem tarımsal üretimin gururunu hem de kültürel paylaşımın coşkusunu aynı anda yaşamayı sürdürecek.