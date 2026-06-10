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Gültepe Mahallesi D-100 Karayolu Avcılar istikametinde Beşyol mevkiinden kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen binada öğle saatlerinde yangın çıktı.

Binadan alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Binadan çıkan yoğun duman nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu Yan yol Avcılar istikameti Beşyol mevkiinde güvenlik nedeniyle 1 şerit trafiğe kapatıldı. Avcılar istikametinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.