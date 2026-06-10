Gültepe Mahallesi D-100 Karayolu Avcılar istikametinde Beşyol mevkiinden kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen binada öğle saatlerinde yangın çıktı.

İstanbul’un göbeğinde korkutan yangın: Bir şerit tamamen trafiğe kapatıldı - Resim : 1

Binadan alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Binadan çıkan yoğun duman nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

İstanbul’un göbeğinde korkutan yangın: Bir şerit tamamen trafiğe kapatıldı - Resim : 2

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu Yan yol Avcılar istikameti Beşyol mevkiinde güvenlik nedeniyle 1 şerit trafiğe kapatıldı. Avcılar istikametinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul’un göbeğinde korkutan yangın: Bir şerit tamamen trafiğe kapatıldı - Resim : 3

İstanbul’un göbeğinde korkutan yangın: Bir şerit tamamen trafiğe kapatıldı - Resim : 4