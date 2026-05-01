Olay, saat 16.30 sıralarında Fatih Sirkeci’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, 5 katlı binanın çatısına çıkarak henüz belirlenemeyen bir nedenle bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında çatıdaki kiremitleri ve elindeki şişeleri yola fırlatan şahıs, aşağı atlayacağını söyleyerek paniğe yol açtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak yolu trafiğe kapatırken, itfaiye erleri şahsın atlama ihtimaline karşı binanın önüne hava yastığı açtı.

Polis müzakerecilerinin yaklaşık bir saat süren yoğun çabası sonucunda ikna edilen şahıs, çatıdan güvenli bir şekilde indirildi. Olay yerinde hazır bekletilen ambulansta ilk kontrolleri yapılan kişi, ardından hastaneye kaldırıldı.

Vatandaş Kamerasına Yansıdı: Şahsın çatı üzerinde kiremitleri çevreye fırlattığı ve tehlikeli hareketler sergilediği o anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi.