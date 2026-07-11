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Kaynak: İHA

Şişli'de bulunan AVM metro çıkışında bulunan cep telefonu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kişi piyasa değeri yaklaşık 80 bin TL olan cep telefonunu gözüne kestirdi.

O esnada farklı bir müşteri ile ilgilenen dükkan çalışanının meşgul olması fırsat bilen kişi piyasa değeri yaklaşık 80 bin TL değerinde olan cep telefonunu çalarak uzaklaştı.

O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin dükkanın önünde beklediği, etrafı izlediği ve dükkan çalışanının başka bir müşteriyle ilgilenmesini fırsat bilip rafta bulan telefonu alarak uzaklaştığı görüldü.