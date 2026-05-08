7–10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival, İstanbul’un kentsel hafızasında derin izler bırakmış yapıları ücretsiz olarak ziyaret etme imkânı sunuyor. Bu etkinlik sadece bir bina turu değil; aynı zamanda mimarlar, araştırmacılar ve gönüllü rehberler eşliğinde yapılan söyleşilerle binaların ruhunu anlama fırsatı.
İstanbul’un gizli kapıları aralanıyor: Open House İstanbul ile şehri keşfedin
İstanbul’un her gün önünden geçtiğimiz ancak kapısının ardındaki sırları merak ettiğimiz o heybetli yapıları, bu bahar kapılarını bizlere açıyor. Open House İstanbul Festivali, şehrin mimari mirasını ve kültürel dokusunu daha yakından tanımak isteyenler için kapılarını aralıyor. İşte ayrıntılar...Sena Altuntaş
Sokaklarda yürürken sadece dış cephelerini gördüğümüz o meşhur yapıların içine girecek, binaların kente nasıl eklemlendiğini ve hangi hikâyeleri barındırdığını bizzat uzmanlarından dinleyeceksiniz. @openhouseistanbul tarafından düzenlenen bu festival, İstanbul'u sadece bir rota olarak değil, yaşanmışlıklarla dolu bir "hikâye kümesi" olarak keşfetmemizi sağlıyor.
Festival kapsamında kapılarını açacak olan binalar iki ana bölgeye ayrılmış durumda.
Beyoğlu’nun kalbinden akademik kampüslere kadar uzanan bu listede, şehrin en ikonik yapıları yer alıyor:
Metrohan
Markiz Pastanesi
Saint Antoine Kilisesi Konutları
Soeurs Gardes-Malades Manastırı ve Şapeli
Saint Benoit Fransız Lisesi
Atelye 70
Arif Paşa Apartmanı
Beyoğlu Belediyesi 6. Daire
Casa Botter
Çiçek Pasajı
Eski Külah Fabrikası
İTÜ Taşkışla
Büyükada Taş Mektep
Büyükada İskelesi
Mizzi Köşkü
Anadolu Kulübü
Hamlacı Sokak Evi
Ester Gidon Apartmanı
Villa Sadıkoğlu