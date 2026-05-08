Anasayfa Kültür Sanat İstanbul’un gizli kapıları aralanıyor: Open House İstanbul ile şehri keşfedin

İstanbul’un her gün önünden geçtiğimiz ancak kapısının ardındaki sırları merak ettiğimiz o heybetli yapıları, bu bahar kapılarını bizlere açıyor. Open House İstanbul Festivali, şehrin mimari mirasını ve kültürel dokusunu daha yakından tanımak isteyenler için kapılarını aralıyor. İşte ayrıntılar...

7–10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival, İstanbul’un kentsel hafızasında derin izler bırakmış yapıları ücretsiz olarak ziyaret etme imkânı sunuyor. Bu etkinlik sadece bir bina turu değil; aynı zamanda mimarlar, araştırmacılar ve gönüllü rehberler eşliğinde yapılan söyleşilerle binaların ruhunu anlama fırsatı.

Sokaklarda yürürken sadece dış cephelerini gördüğümüz o meşhur yapıların içine girecek, binaların kente nasıl eklemlendiğini ve hangi hikâyeleri barındırdığını bizzat uzmanlarından dinleyeceksiniz. @openhouseistanbul tarafından düzenlenen bu festival, İstanbul'u sadece bir rota olarak değil, yaşanmışlıklarla dolu bir "hikâye kümesi" olarak keşfetmemizi sağlıyor.

Festival kapsamında kapılarını açacak olan binalar iki ana bölgeye ayrılmış durumda.

Beyoğlu’nun kalbinden akademik kampüslere kadar uzanan bu listede, şehrin en ikonik yapıları yer alıyor:

Metrohan

Markiz Pastanesi

Saint Antoine Kilisesi Konutları

Soeurs Gardes-Malades Manastırı ve Şapeli

Saint Benoit Fransız Lisesi

Atelye 70

Arif Paşa Apartmanı

Beyoğlu Belediyesi 6. Daire

Casa Botter

Çiçek Pasajı

Eski Külah Fabrikası

İTÜ Taşkışla

Büyükada Taş Mektep

Büyükada İskelesi

Mizzi Köşkü

Anadolu Kulübü

Hamlacı Sokak Evi

Ester Gidon Apartmanı

Villa Sadıkoğlu

