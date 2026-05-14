Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSKİ, 2025 yılı faaliyet raporunu Saraçhane’de düzenlenen Genel Kurul’da sundu. İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, megakentin su arzını güvence altına alacak yatırımları ve çevre vizyonunu kapsamlı bir sunumla meclis üyelerine aktardı.

SU ARZINDA "MELEN" VE "TERKOS" HAMLESİ

Şehrin artan su ihtiyacını karşılamak adına dev yatırımlara imza attıklarını belirten Başa, Haziran 2019'dan bu yana 987 kilometre içme suyu şebekesi inşa ettiklerini vurguladı. Özellikle Terkos Yusuf Ziya Ortaç Arıtma Tesisi'nin açılmasıyla İstanbul Havalimanı ve Arnavutköy bölgesinin su sorununun çözüldüğünü ifade eden Başa, Avrupa Yakası'nın su güvencesi için Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin kapasitesinin 3 milyon metreküpe çıkarılacağını müjdeledi.

KURAKLIK KAPIDA: "OLAĞANÜSTÜ" DÖNEM ÖNLEMLERİ

Meteorolojik verilerin 2025 yılı için "olağanüstü kuraklık" alarmı verdiğini hatırlatan Şafak Başa, merkezi yönetimin sorumluluğundaki projelerle ilgili şu kritik bilgileri paylaştı:

Baraj Projeleri: Sungurlu ve Melen barajlarında henüz somut adım atılmamış olsa da İSKİ, Melen 3. Terfi Merkezi ile sadece 2025 yılında şehre 50 milyon metreküp ilave su kazandırdı.

Yeni Kaynak: Klasik kaynakların yanı sıra "Deniz Suyu Arıtma Tesisi" projesi üzerinde teknik çalışmaların devam ettiği açıklandı.

DEPREME KARŞI "ESNEK" ALTYAPI DÖNEMİ

Olası İstanbul depremine karşı stratejik bir hazırlık yürütüldüğünü belirten Başa, isale hatlarında "esnek boru bağlantı parçaları" dönemine geçildiğini söyledi. Bu sayede zemin hareketlerinde hatların kırılması engellenecek. Ayrıca, İSKİ sorumluluğundaki Terkos Barajı yerine inşa edilecek olan Yeni Terkos Barajı için etüt çalışmalarının başladığı duyuruldu.

MARMARA’YI KURTARACAK ÇEVRE YATIRIMLARI

Müsilajla mücadele kapsamında atık su arıtma vizyonunu paylaşan Genel Müdür, biyolojik ve ileri biyolojik arıtma oranının %38’den %58’e çıkarıldığını belirtti. 2025 yılında 1,5 milyar metreküpten fazla atık suyun arıtılarak doğaya salındığını ifade eden Başa, bu oranın yeni tesislerle daha da artacağını vurguladı.

ENERJİ VE KÜLTÜRDE YENİ VİZYON

İSKİ, sadece altyapıyla değil, enerji tasarrufu ve kültür projeleriyle de ön planda:

Yenilenebilir Enerji: Güneş enerjisi kurulu gücü 1,4 MW'tan 10 MW seviyesine çıkarıldı. Çanta tesisine rüzgar türbini, bazı bölgelere ise hidrolik enerji santralleri planlanıyor.

Su Medeniyetleri Müzesi: Tarihi Terkos Su Pompa İstasyonu müze olarak halka açılırken, Kuzguncuk Kültür Evi 2025’te 40 ayrı sergiye ev sahipliği yaptı.

Genel Müdür Şafak Başa, sunumunu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tüm İSKİ çalışanlarına teşekkür ederek noktaladı: "İstanbul’un geleceğini sağlam bir finansal zeminde inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."