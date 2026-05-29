İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü: Tarihin yeniden yazıldığı gün

Tarih 29 Mayıs 1453... Henüz 21 yaşında olan genç bir padişahın, atalarının asırlık rüyasını gerçeğe dönüştürmek için başlattığı amansız kuşatmanın 53. günü. Şafak sökerken İstanbul semalarında yankılanan devasa top sesleri, sadece bin yıllık Bizans İmparatorluğu'nun değil, koca bir çağın da sonunu ilan ediyordu. Bugün, o görkemli destanın, İstanbul'un fethinin 573. yılı. Peki, asırlardır aşılamaz denilen o meşhur surlar nasıl yıkıldı ve tarih o sabah nasıl yeniden yazıldı?