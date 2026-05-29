Tarih 29 Mayıs 1453... Henüz 21 yaşında olan genç bir padişahın, atalarının asırlık rüyasını gerçeğe dönüştürmek için başlattığı amansız kuşatmanın 53. günü. Şafak sökerken İstanbul semalarında yankılanan devasa top sesleri, sadece bin yıllık Bizans İmparatorluğu'nun değil, koca bir çağın da sonunu ilan ediyordu. Bugün, o görkemli destanın, İstanbul'un fethinin 573. yılı. Peki, asırlardır aşılamaz denilen o meşhur surlar nasıl yıkıldı ve tarih o sabah nasıl yeniden yazıldı?
İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü: Tarihin yeniden yazıldığı gün
Bugün, dünya tarihinin akışını geri döndürülemez bir şekilde değiştiren, Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı başlatan en büyük askeri ve siyasi zaferlerden birinin, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü.
Gemilerin karadan yürüdüğü mucizevi sabah
Haliç'e gerilen devasa zincir, Osmanlı donanmasının şehre denizden saldırmasını imkansız kılıyordu. Ancak II. Mehmed'in askeri dehası, dönemin savaş kurallarını baştan yazacak bir hamleyle kendini gösterdi. Tarihçi Tursun Bey'in Tarih-i Ebu'l-Feth eserinde hayranlıkla aktardığı üzere, gemiler Tophane'den Kasımpaşa'ya kadar yağlı kızaklar üzerinden karadan yürütüldü. Bir sabah uyandıklarında Osmanlı donanmasını Haliç'in sularında gören Bizans halkı ve askerleri için bu an, psikolojik çöküşün başladığı o mucizevi sabahtı. Bu eşsiz strateji, surların savunmasını zayıflatarak fethin kapılarını araladı.
Orta Çağ'ı kapatan top sesleri
Kuşatmanın en can alıcı noktalarından biri, dönemin mühendislik harikası olan Şahi toplarıydı. Macar usta Urban'a döktürülen bu devasa toplar, o güne dek dünyanın gördüğü en büyük ateş gücüydü. Dönemin Bizanslı tarihçisi ve kuşatmanın canlı tanığı Georgios Frantzis (Sphrantzes), surlara çarpan her bir güllenin şehirde yarattığı dehşeti ve çaresizliği eserlerinde tüm çıplaklığıyla anlatır. Yıkılmaz denilen Theodosius Surları, bu amansız ateş gücü karşısında daha fazla dayanamadı ve 29 Mayıs sabahı yeniçerilerin coşkulu hücumuyla aşıldı.
Bizans'ın son günü: Tarihi kaynaklar ne söylüyor?
İstanbul'un fethi, yalnızca askeri bir zafer değil, aynı zamanda çok boyutlu bir vizyonun eseriydi. Merhum duayen tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık'ın Osmanlı arşiv belgelerine dayandırdığı çalışmalarında açıkça vurguladığı gibi, Fatih Sultan Mehmet şehri harabeye çevirmek değil, dünyanın yeni idari ve kültürel başkenti yapmak istiyordu.
Ayasofya'da kıldığı ilk cuma namazı ve halka verdiği aman fermanı, bu evrensel vizyonun en net göstergesiydi. Bizanslı tarihçi Dukas'ın satırlarında bir yıkım hüznü olarak yer alan o gün, aslında farklı inançların ve kültürlerin bir arada yaşayacağı yeni bir imparatorluk vizyonunun doğuşuydu.
İstanbul'un fethinin 573. yılı, bu büyük vizyonun ve eşsiz kararlılığın insanlık tarihine kazındığı gün olarak hafızalardaki tazeliğini koruyor.