İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde Sultanahmet Meydanı'nda çeşitli etkinlikler yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı.

Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Bugün 29 Mayıs cuma ve vakıf olarak Aysofya'da kılma imkanımız oldu. Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi. Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı. Şimdi de biz inşallah Haliç Kongre Merkezi'ne gidiyoruz. Bugün gündüz oradayız. Akşam İstanbul bir başka güzel olacak. Hep birlikte bunu kutlayacağız. Şimdiden sizlerin bu gayretine teşekkür ediyorum." dedi.