İstanbul’un en hızlı büyüyen ilçesi belli oldu

TÜİK verilerine göre İstanbul'un nüfus artış hızı şampiyonu, binde 40,5’lik oranla 313 bin 865 kişiye ulaşan Tuzla ilçesi oldu. Megakent genelinde nüfus 15,7 milyonu aşarken, Tuzla'yı büyüme hızında Silivri takip etti.

Hava Arabacılar Derleyen: Hava Arabacılar
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, İstanbul’un nüfus artış hızı en yüksek ilçesi Tuzla olarak kayıtlara geçti.

Yıllık binde 40,5’lik artış oranıyla zirveye yerleşen Tuzla’da ikamet edenlerin sayısı, bir önceki seneye oranla 12 bin 465 kişi artarak toplamda 313 bin 865’e ulaştı..

İSTANBUL NÜFUSU 15,7 MİLYONU GEÇTİ

Açıklanan son rakamlar doğrultusunda İstanbul’un toplam nüfusu 15 milyon 754 bin 53 kişiye yükseldi.

Megakentin yıllık nüfus artış hızı binde 3,3 seviyesinde gerçekleşirken, İstanbul tek başına Türkiye genel nüfusunun yaklaşık yüzde 18’ini barındırmaya devam etti.

SIRALAMADA TUZLA’YI SİLİVRİ TAKİP EDİYOR

Nüfus artış hızında Tuzla ilk sırada yer alırken, binde 33,4’lük artış oranıyla Silivri listenin üst sıralarında kendine yer bulan bir diğer ilçe oldu.

BÜYÜMENİN ARKASINDAKİ NEDENLER

Uzmanlar, Tuzla’daki bu dikkat çekici büyümenin temel nedenlerini; bölgedeki konut projeleri, sanayi ve lojistik alanındaki yatırımlar, tersaneler bölgesinin varlığı ile Marmaray hattı başta olmak üzere ulaşım ağlarının genişlemesi olarak değerlendiriyor.

TÜRKİYE NÜFUSUNDA KADIN-ERKEK DENGESİ

Ülke genelindeki verilere bakıldığında ise toplam nüfusun 43 milyon 59 bin 434’ünü erkekler, 43 milyon 32 bin 734’ünü ise kadınlar oluşturdu. Bu sonuçlarla Türkiye nüfusunun yüzde 50,02’si erkek, yüzde 49,98’i kadınlardan oluştu.

TUZLA'DA GEÇİM ŞARTLARI...

İstanbul’un en hızlı büyüyen ilçesi Tuzla’da konut piyasası, Şubat 2026 itibarıyla hareketliliğini koruyor.

Güncel emlak platformları ve piyasa verileri doğrultusunda Tuzla'daki konut fiyatları ve kira durumları şu şekilde:

Tuzla Kiralık Konut Piyasası (Şubat 2026):

Tuzla genelinde kira fiyatları, mahalle ve bina yaşına göre geniş bir yelpazede seyretmekte.

Ortalama Kira Bedeli: Tuzla genelinde ortalama kira seviyesi 30.117 TL civarında.

En Ucuz Kiralık Daire: İlçe genelinde en uygun kiralık evler yaklaşık 15.500 TL'den başlamakta.

Daire Tipine Göre Ortalama Kiralar:

1+1 Daire: 27.125 TL

2+1 Daire: 35.310 TL

3+1 Daire: 39.063 TL

Stüdyo (0+1): 16.500 TL

Tuzla Satılık Konut Piyasası (Şubat 2026)

Yatırım ve oturum amaçlı talebin yoğun olduğu Tuzla'da satılık ev fiyatları mahalle bazlı değişkenlik göstermekte.

En Ucuz Satılık Ev: Tuzla sınırları içerisinde ilanlarda yer alan en düşük satılık daire fiyatı 2.320.000 TL olarak görülmekte.

En Yüksek Fiyatlı Konutlar: Özellikle deniz manzaralı veya lüks sitelerde fiyatlar 140 milyon TL bandına kadar çıkabilmekte.

Popüler Mahallelerde Durum:

Yayla Mahallesi: Ortalama satış fiyatı 2.800.000 TL ile 17.800.000 TL arasında değişirken; bu bölgedeki evlerin aylık kira getirisi ortalama 28.960 TL'dir.

Ayrıca asgari ücretin net 28.075,50 TL olduğu biliniyor.

9 14
Fatih Mahallesi: Ortalama kira getirisi daha yüksek olup 43.514 TL seviyelerinde.

Tuzla, İstanbul'un kira artış hızı bakımından nispeten daha dengeli (yıllık yaklaşık %24,66 artış) bölgelerinden biri olsa da, hızlı nüfus artışı nedeniyle kiralık ve satılık arzında hareketlilik devam etmekte.

