İstanbul’un en hızlı büyüyen ilçesi belli oldu

Tuzla Kiralık Konut Piyasası (Şubat 2026):

Tuzla genelinde kira fiyatları, mahalle ve bina yaşına göre geniş bir yelpazede seyretmekte.

Ortalama Kira Bedeli: Tuzla genelinde ortalama kira seviyesi 30.117 TL civarında.

En Ucuz Kiralık Daire: İlçe genelinde en uygun kiralık evler yaklaşık 15.500 TL'den başlamakta.

Daire Tipine Göre Ortalama Kiralar:

1+1 Daire: 27.125 TL

2+1 Daire: 35.310 TL

3+1 Daire: 39.063 TL

Stüdyo (0+1): 16.500 TL

Tuzla Satılık Konut Piyasası (Şubat 2026)

Yatırım ve oturum amaçlı talebin yoğun olduğu Tuzla'da satılık ev fiyatları mahalle bazlı değişkenlik göstermekte.

En Ucuz Satılık Ev: Tuzla sınırları içerisinde ilanlarda yer alan en düşük satılık daire fiyatı 2.320.000 TL olarak görülmekte.

En Yüksek Fiyatlı Konutlar: Özellikle deniz manzaralı veya lüks sitelerde fiyatlar 140 milyon TL bandına kadar çıkabilmekte.