İstanbul’un en hızlı büyüyen ilçesi belli oldu

Tuzla Kiralık Konut Piyasası (Şubat 2026):
Tuzla genelinde kira fiyatları, mahalle ve bina yaşına göre geniş bir yelpazede seyretmekte.
Ortalama Kira Bedeli: Tuzla genelinde ortalama kira seviyesi 30.117 TL civarında.
En Ucuz Kiralık Daire: İlçe genelinde en uygun kiralık evler yaklaşık 15.500 TL'den başlamakta.
Daire Tipine Göre Ortalama Kiralar:
1+1 Daire: 27.125 TL
2+1 Daire: 35.310 TL
3+1 Daire: 39.063 TL
Stüdyo (0+1): 16.500 TL
Tuzla Satılık Konut Piyasası (Şubat 2026)
Yatırım ve oturum amaçlı talebin yoğun olduğu Tuzla'da satılık ev fiyatları mahalle bazlı değişkenlik göstermekte.
En Ucuz Satılık Ev: Tuzla sınırları içerisinde ilanlarda yer alan en düşük satılık daire fiyatı 2.320.000 TL olarak görülmekte.
En Yüksek Fiyatlı Konutlar: Özellikle deniz manzaralı veya lüks sitelerde fiyatlar 140 milyon TL bandına kadar çıkabilmekte.