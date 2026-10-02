Kaynak: Haber Merkezi

İTO'nun fiyat değişimlerini takip ettiği 336 ana ürünün 207'sinde artış yaşanırken, 43'ünün fiyatında düşüş kaydedildi.

Eylül ayında fiyatı en çok fırlayan kalem, yüzde 55,21'lik rekor artışla özel üniversite eğitim ücretleri olarak kayıtlara geçti.

Eğitim kategorisindeki bu tırmanışı sırasıyla yüzde 50,51 ile özel lise ve yüzde 48,72 ile özel ilköğretim ücretleri takip etti. Okul hazırlıklarının hızlanmasıyla birlikte okul kıyafetlerinde yüzde 26,7, çocuk pantolonunda ise yüzde 24,3, kırtasiye malzemelerinden kalemde yüzde 6,56 oranında fiyat artışı gözlemlendi.

GIDADAN TEKNOLOJİYE FİYATI ARTAN DİĞER KALEMLER

Eğitim dışındaki hizmet ve ürünlerde de dikkat çekici zamlar yaşandı. Mutfak alışverişlerinde patlıcan yüzde 22,85, ıspanak yüzde 12,59 ve yumurta yüzde 6,46 oranında zamlandı. Diğer yandan akaryakıt ürünlerinde genel olarak yüzde 20,66, benzinde ise yüzde 8,17'lik bir yükseliş yaşandı. Battaniyede yüzde 14,69, özel televizyon yayın hizmetlerinde yüzde 13,37, cep telefonunda yüzde 10,49 ve bulaşık makinesinde yüzde 10'luk fiyat artışları kaydedildi. Benzinli otomobil fiyatları da önceki aya göre yüzde 8,35 oranında artış gösterdi.

YÜZÜ GÜLDÜREN DÜŞÜŞLER TARIM ÜRÜNLERİNDE GÖRÜLDÜ

Eylül ayında perakende fiyatı en çok gerileyen ürünlerin başında ise yüzde 28,32'lik düşüşle erik geldi. Eriği yüzde 23,45'lik gerilemeyle üzüm izledi. Pazar tezgahlarında çarliston biber yüzde 20,81, sivri biber yüzde 20,8 ve kuru soğan yüzde 18,76 oranında ucuzladı. Fiyat düşüşü yaşayan diğer yaş sebze ve meyveler arasında armut (yüzde 14,92), taze soğan (yüzde 14,72), limon (yüzde 14,32), kavun (yüzde 8,54), dolmalık biber (yüzde 7,62), karpuz (yüzde 7,52), kabak (yüzde 6,58) ve elma (yüzde 6,04) öne çıktı. Ulaşım ve hizmet sektöründe ise araç kiralama ücretleri yüzde 22,98, şehirlerarası otobüs biletleri yüzde 6,89 ve uçak biletleri yüzde 6,45 oranında geriledi.