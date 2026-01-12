Yeniçağ Gazetesi
İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lapa lapa kar yağışı; Beylikdüzü’nden Aydos’a, Başakşehir’den Çatalca’ya kadar kenti beyaza bürüdü.

Son Güncelleme:
İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından beklenen kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte İstanbul’un üzerine adeta beyaz bir örtü gibi çöktü.

Şehrin batı yakasındaki Çatalca ve Beylikdüzü’nden başlayan yağış, kısa sürede yüksek kesimlerde ve Anadolu Yakası’nın zirvelerinde etkisini hissettirdi.

Güne kar sürpriziyle uyanan İstanbullular, özellikle işe gidiş saatlerinde ana arterlerde ve metrobüs üst geçitlerinde yoğun bir kar tabakasıyla karşılaşırken, bir yanda beyaza bürünen parklar ve evlerin çatıları kartpostallık görüntüler oluşturdu, diğer yanda ise hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar yağışının şiddetini artırdığı bölgelerde belediye ekipleri ulaşımın aksamaması için tuzlama çalışmalarına hız verirken, kentin pek çok noktası havadan görüntülenen dron kayıtlarıyla kışın en sert ama en büyüleyici yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 2

İstanbul Beylikdüzü metrobüst üst geçidi ve park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.

Sabah işine gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya başladı.

Beylikdüzü’nde kar lapa lapa yağmaya başladı. Tüyap metrobüst üst geçi ve park halindeki araçların üzerleri karla kaplandı. Belediye tuzlama yaptı.

Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri tedbir amaçlı üst geçitte tuzlama çalışması yaptı.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 4

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde lapa lapa yağan kar havadan görüntülenirken kartpostallık manzaralar oluştu.

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Başakşehir Kayaşehir'de etkili olan kar yağışı evlerin üzerini karla kaplarken kartpostallık manzaralar görüldü.

Görüntülerde evlerin üzerleri karla kaplı olduğu görüldü.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 5

İstanbul Arnavutköy’de lapa lapa yağan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul’un bazı ilçelerde kar yağışı etkisini artırarak devam etti.

Arnavutköy Belediyesi ekipleri tedbir amaçlı tuzlama çalışması yaptı.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 6

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olması beklenen kar yağışıyla birlikte, kentin yüksek kesimlerinden Aydos'ta kar yoğunluğunun arttığı görüldü.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 7

Kentin bazı bölgelerinde aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşturmaya başladı.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 8

Gün içerisinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini artırması beklenirken; Aydos'tan kaydedilen görüntülerde kar yağışının etkili olduğu ve çevrenin kısa sürede beyaza büründüğü görüldü.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 9

İstanbul'un Esenler ilçesinde kar yağışı etkili olurken yağışın zaman zaman şiddetini artırdığı görüldü.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 10

İstanbul'da beklenen kar yağışı aralıklarla yağdı. Kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürürken, Esenler'de de zaman zaman etkisini artırarak sürdürdü.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 11

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 12

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Esenyurt, kısmen beyaza büründü.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 13

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ilçe, havadan görüntülendi.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 14

İstanbul'da aralıkla süren kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde tuttu.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 15

Bazı ilçelerde kar kalınlığı artarken, Esenyurt ise kısmen beyaza büründü. Yağışın sürdüğü Esenyurt dronla görüntülendi.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 16

İstanbul Çatalca'da etkili olan kar yağışında evlerin ve araçların üzeri beyaz örtü ile kaplandı.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul Çatalca kar yağışı etkili oldu.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 18

Çatılar, ağaçlar ve araçların üzeri beyaz örtü ile kaplandı.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 19

İistanbul'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından kar yağışı yer yer etkili olmaya başladı. Kavacık, Çekmeköy ve Taksim Meydanı'nda kar yağışı görüntülere yansıdı.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 20

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM birçok kentin yanı sıra İstanbul için de kar uyarısında bulunmuştu.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 21

Uyarıların ardından sabah saatlerinde İstanbul'da kar yağışı başladı. Taksim Meydanı'ndaki kar yağışı görüntülere yansıdı.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 22

İstanbul'da kentin farklı ilçelerinde başlayan kar yağışı, Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde de kendisini gösterdi. Pendik Aydos Ormanı, Beykoz Kavacık, Çekmeköy ve Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı erken saatlerde başladı.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 23

Kar yağışıyla beraber belirli noktalarda beyaz örtü oluşurken yer yer rüzgar da etkili oldu.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 24

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul genelinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam etti.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir yapılan üst üste uyarıların ardından, dondurucu soğuklarla birlikte gelen lapa lapa kar yağışı İstanbul’un tamamında etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 27

Sabahın ilk ışıklarından itibaren özellikle kentin batı eşiği olan Çatalca, Arnavutköy ve Beylikdüzü’nden giriş yapan yağış, kısa sürede Başakşehir, Esenyurt ve Esenler üzerinden Anadolu Yakası’nın en yüksek noktası olan Aydos Tepesi’ne kadar ulaştı.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 28

Evlerin çatılarını, park halindeki araçları ve ağaçları tamamen beyaz bir örtüyle kaplayan yağış, Başakşehir gibi bölgelerde drone kameralarına yansıyan kartpostallık görüntüler oluştursa da şehir hayatını olumsuz etkiledi.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 29

Metrobüs üst geçitlerinde ve ana yollarda buzlanma riskine karşı belediye ekipleri 7/24 esasına göre teyakkuza geçerek yoğun bir tuzlama mesaisine başladı. Özellikle işe gitmek için yola çıkan vatandaşların ulaşım noktalarında zor anlar yaşadığı görülürken, kar yağışının gün boyu aralıklarla şiddetini artırarak devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 30

Kentte yeniden başlayan yağış, başta yüksek kesimler olmak üzere bazı ilçelerde aralıklarla sürüyor.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 31

Çamlıca Tepesi’nde okulların tatil olmasını fırsat bilen bazı aileler, çocuklarıyla birlikte kar topu oynayıp karın tadını çıkardı.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 32

Kimileri kardan adam yaparken, kimileri de kızakla kaydı. Gezmek için Çamlıca’ya gelenler ise bol bol fotoğraf çekti. Kar yağışı, Çamlıca Tepesi’nde dron ile görüntülendi.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 33

‘KARIN HEYECANINI YAŞIYORUZ’

Ailesiyle birlikte kar topu oynamaya gelen Latife Ayyıldız, “Çok mutluyuz. Okullar tatil oldu. Valiye de teşekkür ediyoruz. Çocukları getirdik, karın heyecanını yaşıyoruz. Birkaç gün daha yağar diye ümit ediyoruz ama bu hali bile çok güzel" dedi. Kardeşleriyle Çamlıca Tepesi’ne gelen Ayşe Barutçuoğlu ise, “Kar yağması çok güzel, okulların tatil olması da güzel. Çok eğleniyoruz" diye konuştu.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 34

Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi’nde, okulların tatil edilmesini fırsat bilen aileler ve çocuklar karın keyfini çıkardı. Seyirlik manzara ise havadan görüntülendi.

İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları - Resim: 35

‘GEÇEN SENE YAĞMADI, BU SENE ÖZLEMİŞTİK’

Nerminan Ünal da, “Burada çok güzel yağıyor. İstanbul’un her tarafında böyle yağsa ‘kış geldi’ derdik. Geçen sene yağmadı, bu sene özlemiştik. Eşimle sabah yürüyüşü yapalım dedik. Hem yürüyüş yaptık hem de kar topu oynadık. Kardan adam yapmasını istedim, o da yaptı" dedi.

Kardan adam yapan Yusuf Ünal ise, “Hastaneden geliyorduk, eşim Çamlıca Tepesi’ne çıkalım dedi. Biz de biraz kar görelim dedik. Eve girseydik tekrar çıkamazdık, kar bastırdı. Temiz hava aldık, ortalık sakindi, tadını çıkardık" diye konuştu.

