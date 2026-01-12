İstanbul'un dört bir yanından kartpostallık kar manzaraları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından beklenen kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte İstanbul’un üzerine adeta beyaz bir örtü gibi çöktü.

Şehrin batı yakasındaki Çatalca ve Beylikdüzü’nden başlayan yağış, kısa sürede yüksek kesimlerde ve Anadolu Yakası’nın zirvelerinde etkisini hissettirdi.

Güne kar sürpriziyle uyanan İstanbullular, özellikle işe gidiş saatlerinde ana arterlerde ve metrobüs üst geçitlerinde yoğun bir kar tabakasıyla karşılaşırken, bir yanda beyaza bürünen parklar ve evlerin çatıları kartpostallık görüntüler oluşturdu, diğer yanda ise hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar yağışının şiddetini artırdığı bölgelerde belediye ekipleri ulaşımın aksamaması için tuzlama çalışmalarına hız verirken, kentin pek çok noktası havadan görüntülenen dron kayıtlarıyla kışın en sert ama en büyüleyici yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.