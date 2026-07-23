Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ihale ilanı, Resmi Gazete’de yer aldı. Buna göre istekliler, “Elektrifikasyon dahil altyapı ve üstyapı işlerinin tasarımı ve yapımı” için kapalı zarf usulüyle teklif verecek.

DEV PROJE: TÜNELLER, KÖPRÜLER VE VİYADÜKLER YAPILACAK

İhale kapsamında oldukça geniş bir hat inşa edilecek. Projede:

122,3 kilometre çift ana hat

4,7 kilometre tek hat bağlantıları

36,2 kilometre uzunluğunda 5 çift tüplü TBM tüneli

23,3 kilometre uzunluğunda 22 çift hatlı NATM tüneli

3,7 kilometre aç-kapa tüneli

22,1 kilometre uzunluğunda 2 viyadük

40 köprü ve istasyonlar

yer alacak.

HAT DÖRT BÖLÜMDEN OLUŞACAK

Yapım işi dört etap halinde gerçekleştirilecek. Bu etaplar:

Çayırova – Sabiha Gökçen Havalimanı – Kurtdoğmuş (28,49 km)

Kurtdoğmuş – Alibahadır (25,76 km)

Alibahadır – Yavuz Sultan Selim Köprüsü – Mithatpaşa (32,14 km)

Mithatpaşa – İstanbul Havalimanı – Çatalca (39,49 km)

şeklinde planlandı.

TEKLİF SÜRECİ VE TEMİNAT DETAYLARI

İhale kapsamında geçici teminat bedeli, 1’inci ve 4’üncü kısımlar için 5’er milyon dolar, 2’nci ve 3’üncü kısımlar için ise 2,8’er milyon dolar olarak belirlendi.

Teklifler, teknik ve mali olmak üzere iki ayrı kapalı zarf halinde 14 Ekim saat 14.30’a kadar Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Demiryolu Yapım Dairesi Başkanlığı’na teslim edilecek. Teknik zarflar ise aynı gün saat 14.45’te açılacak.

İSTANBUL’U BAŞTAN SONA BAĞLAYACAK

Anadolu yakasında Çayırova’dan başlayacak hat, Avrupa yakasında Çatalca’da sona erecek ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek.

Öte yandan proje için 6 uluslararası finans kuruluşuyla toplam 6,75 milyar dolarlık finansman anlaşması sağlandığı da bildirildi. Projenin telekomünikasyon ve sinyalizasyon işleri ise ayrı ihalelerle gerçekleştirilecek.