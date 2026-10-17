Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

M7 Mecidiyeköy hattının Mecidiyeköy istasyonu 6 aydır işletmeye kapalı. Seferler Mahmutbey'den Nurtepe aktarmalı olarak Çağlayan istasyonuna kadar yapılabiliyor.

YENİÇAĞ'a konuşan yetkililer, kapalı olan istasyonlardaki arıza için ihale süreçlerinin henüz yeni tamamlandığını açıkladı.

Eylül ayına kadar ihale süreci kesinleşmeyen hizmetler için süreç Eylül 2026 itibarıyla tamamlandı ve ön görülen süre olarak Ocak 2027 belirlendi.

İBB tarafından YENİÇAĞ'a yapılan açıklama şöyle:

M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattının Mecidiyeköy-Çağlayan arası tünellerinde ve makas bölgesinde yeraltı suyu akışındaki artış ve sızıntılar" için alınan ihale kararı ve onay süreçleri Eylül 2026 tarihinde tamamlanmış olup, çalışmaların 2027 yılı ocak ayı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

6 AY BOYUNCA İHALE SÜRECİ BAŞLAMADI

Nisan ayından bu yana İstanbullunun çilesi olan M7 hattında onarım çalışmalarının yapılmadığı ortaya çıktı. İBB'nin açıklamasına göre onarım çalışmalarının ihale süreci Eylül 2026'da tamamlanabildi.

SÜREÇ HIZLI İLERLESEYDİ ŞUAN SORUNLAR GİDERİLMİŞTİ

M7 hattındaki arızanın giderilmesi için ön görülen süre ortalmaa olarak 5 aya tekabül ediyor. Eğer istasyonlardaki arıza ile ilgli hızlı reaksiyon alınmış ve ihale süreci hemen başlamış olsaydı, aradan geçen 6 aylık süreç içerisinde istasyonlardaki arıza çoktan giderilmiş olacaktı.