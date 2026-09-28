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Kaynak: Haber Merkezi

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün 20. yılı kapsamında hazırlanan “Cumhuriyetin Kamera Arkası” sergisini ziyaretçilerle buluşturuyor.

İdil Çetin ve Ahmet Ersoy küratörlüğünde hazırlanan sergi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Fotoğraf Koleksiyonu'nda bulunan 90 bini aşkın negatiften oluşan Basın Fotoğrafları Arşivi'nden seçilen görüntülere odaklanıyor.

GAZETEYE GİRMEYEN KARELER DE SERGİLENECEK

Sergide özellikle 1920'lerden 1950'lerin başına kadar İstanbul'un sokakları, gündelik yaşamı, toplumsal ve siyasi olayları foto muhabirlerinin objektifinden aktarılıyor.

Seçkide yalnızca gazetelerde yayımlanan fotoğraflar değil, haber için çekilmesine rağmen gazete sayfalarına hiç girmeyen kareler de bulunuyor. Yayımlanan ve kullanılmayan görüntülerin yan yana sunulmasıyla dönemin fotoğrafçılarının ve gazete editörlerinin tercihleri de görülebiliyor.

Negatiflerdeki dekupe, kazıma ve maskeleme gibi müdahaleler ise fotoğrafın çekilmesinden gazete sayfasına ulaşmasına kadar geçen editoryal süreci ortaya koyuyor.

İSTANBUL'UN GÜNDELİK HAYATI OBJEKTİFLERE YANSIDI

Mahalle aralarından kalabalık caddelere, spor alanlarından eğlence mekanlarına ve çalışma hayatına kadar İstanbul'un farklı yüzleri sergide yer alıyor.

Kazalar, yangınlar, suç mahalleri ve mahkeme koridorlarından görüntülerin yanı sıra aile buluşmaları, geziler ve arkadaş çevrelerine ait fotoğraflar da arşivin parçaları arasında bulunuyor.

ARŞİVDE 90 BİN 52 NEGATİF BULUNUYOR

Yaklaşık 1910'lardan 1970'lere uzanan arşivde, büyük bölümü İstanbul'da çekilmiş 90 bin 52 negatif bulunuyor.

Sergideki seçki ise arşivin 12 bin 586 cam ve 8 bin 97 asetat negatiften oluşan ilk grubundan hazırlandı. Bu grubun önemli bölümünün gazeteci ve foto muhabiri Namık Görgüç tarafından oluşturulduğu düşünülüyor. Arşiv daha sonra fotoğrafçı Selahattin Giz tarafından korunup genişletildi.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından 2011'de satın alınan koleksiyonun onarım, zarflama, kutulama ve dijitalleştirme çalışmaları 2013'te tamamlandı.

28 MART 2027'YE KADAR AÇIK

“Cumhuriyetin Kamera Arkası” sergisi, 29 Eylül 2026 ile 28 Mart 2027 tarihleri arasında Pera Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Müze salı-cumartesi 10.00-19.00, pazar günleri 12.00-18.00 saatlerinde açık olacak. Cuma günleri 18.00-22.00 arasında tüm ziyaretçiler, çarşamba günleri ise öğrenciler müzeyi ücretsiz gezebilecek.