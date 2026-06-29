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İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul tarafından "İstanbul'u Yüzüyorum, Maviyle Buluşuyorum" sloganıyla düzenlenen açık su yüzme yarışı, Şaşkınbakkal parkurunda büyük ilgi gördü.

Bini aşkın yüzücü, Şaşkınbakkal Beltur Plaj Cafe yakınından start alarak İstanbul'un mavi sularında 1.500 ve 3.000 metrelik parkurlarda kıyasıya mücadele etti. FINA Açık Su Kuralları'nın uygulandığı organizasyonda sporcular, hakemler gözetiminde dereceye girebilmek için kulaç attı.

3 BİN VE 1500 METREDE BÜYÜK REKABET

Günün ilk yarışı olan 3.000 metre kategorisinin startı, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk ile İBB Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk tarafından verildi. Ardından düzenlenen 1.500 metre yarışlarında da sporcular finiş çizgisine ulaşabilmek için büyük mücadele ortaya koydu.

444 BİN LİRALIK ÖDÜL DAĞITILDI

Organizasyonda toplam 444 bin lira para ödülü dağıtılırken, genel klasmanların yanı sıra 15 farklı yaş kategorisinde dereceye giren sporcular kupayla ödüllendirildi. Yarışa katılan tüm yüzücülere ise günün anısına hatıra madalyası takdim edildi.

Sportive, Cey Natural, Kahve Dünyası ve SKG'nin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda, dereceye giren sporculara sponsor firmalar tarafından çeşitli hediyeler de verildi.