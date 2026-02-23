İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından 3 Mayıs’ta organize edilecek İstanbul’u Koşuyorum Asya etabının kayıtlarının başladığı duyuruldu.

Birgün'ün haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un düzenleyeceği İstanbul’u Koşuyorum’un Asya etabı için kayıtlar başladı. 3 Mayıs Pazar günü yapılacak yarışın kayıt dönemi 27 Nisan’da kapanacak.

KONTENJAN SAYISI AÇIKLANDI

Koşuseverlere yol yarışı deneyimi kazandırmak için 2016’dan bu yana her yıl yapılan İstanbul’u Koşuyorum’un Asya etabı yine Üsküdar’ın sahil şeridindeki eşsiz parkurunda gerçekleştirilecek.

10K ve 5K olmak üzere iki ayrı kategoride koşulacak yarışın kayıt ücreti 750 TL olarak belirlendi. Yarış kontenjanları ise 10K için 6 bin, 5K için bin 500 kişiyle sınırlı olacak.16 yaş ve üstü koşucuların katılacağı 10K koşusunda 13 farklı yaş kategorisinde de yarışılacak. 14 yaş ve üstü koşucuların kayıt yaptırabileceği 5K koşusunda ise yaş kategorisine göre sıralama yapılmayacak.

İstanbul’u Koşuyorum’un Asya etabına dair tüm detaylara istanbulukosuyorum.istanbul adresinden erişilebilirken, kayıtlar ise event.spor.istanbul adresinde yapılıyor.