Gazeteci Barış Terkoğlu, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve ekibine yönelik karalama kampanyasının yapıldığı reklam panolarının işletmesinin İlbaklar olduğunu açıkladı. İlbakların, İBB soruşturmasında 1087 kez adı geçen ancak iddianamede sanık olarak yer almayan reklam şirketi olduğu biliniyor.

"İDDİANAMEDE 1087 KEZ ADI GEÇİYOR AMA SANIK DEĞİL"

İBB soruşturmasında İlbakların adı 1087 kez geçmesine rağmen iddianamede sanıklar arasında yer almamıştı. Terkoğlu, İlbakların, her 4 sayfada bir adının geçmesine rağmen sanık olmadığını gündeme taşıdı.