İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), megakent için haftalık hava durumu raporunu yayımladı.

Çarşamba gününe kadar İstanbul'da havanın az ve parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağını bildiren AKOM, perşembe gününden sonra günlerce sürecek yağışlı havanın etkili olacağını aktardı.

Çarşamba gününe kadar sıcaklıkların 16-18°C'ler aralığında bahar değerlerinde seyredeceği öngörülüyor.

Perşembe gününden itibaren tekrardan soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağını değerlendiren AKOM, sıcaklıkların 3–5 derece azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği bildirdi.

Perşembe akşamı başlayacak olan yağmurla birlikte (1-3 kg), sıcaklıkların 3-5 derece azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği tahmin ediliyor.