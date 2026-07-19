İstanbul'u esir alan korku: Dev böcekler odalara kadar girdi

Dün Arnavutköy Merkez'de mağaza ve iş yerlerinin önünde bir sürü gördüm. Çok sık görmeye başladım. Evde çocuk olduğu için camları elimden geldiğince açık tutmamaya çalışıyorum. Çünkü çocuklar ve eşim çok korkuyor. Bu yüzden tedirginlik yaşıyorum. İlaçlamanın yetersiz olduğunu düşünüyorum.