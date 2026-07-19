Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İstanbul'u esir alan korku: Dev böcekler odalara kadar girdi

İstanbul'u esir alan korku: Dev böcekler odalara kadar girdi

İstanbul’un bazı ilçelerinde son günlerde sıklıkla görülmeye başlanan dev boyutlardaki çekirgeler, kent sakinleri arasında büyük paniğe neden oldu. Evlerin balkonlarına, pencerelerine ve iş yerlerine kadar giren istilacı çekirgeler, kameralarıyla anbean kaydedildi.

Kaynak: DHA
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İstanbul'u esir alan korku: Dev böcekler odalara kadar girdi - Resim: 1

İstanbul’da bazı ilçelerde son günlerde sıklıkla görülmeye başlanan çekirgeler, kentte yaşayan kişiler arasında paniğe neden oldu. Çekirgelerin evlerin balkon, pencere ve bahçelerine girdiğini görenler yaşananları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Görüntülerde, bir kişinin yakaladığı çekirgeyi kavanozda marulla beslediği anlar yer aldı.

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İstanbul'u esir alan korku: Dev böcekler odalara kadar girdi - Resim: 2

İstanbul'un bazı ilçelerinde son günlerde sıklıkla görülen büyük boyutlardaki çekirgeler, kentte yaşayan kişiler arasında tedirginlik yarattı. Özellikle akşam saatlerinde binaların açık olan pencerelerinden iş yerlerine ve evlere giren, balkon ile bahçelere konan çekirgeler nedeniyle panik yaşayan çok sayıda kişi sanal medyadan paylaşımda bulundu. Görüntülerde, çekirgelerin pencerelerde ve duvarlarda uzun süre hareketsiz durduğu görüldü.

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İstanbul'u esir alan korku: Dev böcekler odalara kadar girdi - Resim: 3
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İstanbul'u esir alan korku: Dev böcekler odalara kadar girdi - Resim: 4

Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Erdal Sayan, "Geçen akşam eşim balkona çıktı. Çığlık atarak geri geldi. Balkonda 2-3 tane çekirge olduğunu gördüm. Bu çekirgeler, normalde köyde gördüğümüz çekirgelerden daha büyük.

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İstanbul'u esir alan korku: Dev böcekler odalara kadar girdi - Resim: 5

Dün Arnavutköy Merkez'de mağaza ve iş yerlerinin önünde bir sürü gördüm. Çok sık görmeye başladım. Evde çocuk olduğu için camları elimden geldiğince açık tutmamaya çalışıyorum. Çünkü çocuklar ve eşim çok korkuyor. Bu yüzden tedirginlik yaşıyorum. İlaçlamanın yetersiz olduğunu düşünüyorum.

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İstanbul'u esir alan korku: Dev böcekler odalara kadar girdi - Resim: 6

Eğer yeterli olsaydı, şu an bu durumda olmazdı belki de hiç gelmezlerdi. Nereden geldiklerini bilmiyorum ama bence ilaçlamanın artırılması lazım" dedi.

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İstanbul'u esir alan korku: Dev böcekler odalara kadar girdi - Resim: 7
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İstanbul'u esir alan korku: Dev böcekler odalara kadar girdi - Resim: 8
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