İstanbul'u Avrupa'ya bağlayacak: Bakan Uraloğlu tarih verdi

Demir yolu yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu ağının 10 bin 948 kilometreden 13 bin 919 kilometreye çıkarıldığını, sıfırdan 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa edildiğini ifade etti.