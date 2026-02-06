Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 3. haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelmişti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmişti.

Karşılaşmanın 2. yarısının başında Ahmed Kutucu ile İsa Doğan çarpışarak sakatlanmıştı.

İstanbulspor’da sakatlanan İsa Doğan, sahada müdahale edilen ambulansla hastaneye götürülmüştü. 1. Lig ekibi, tecrübeli kalecide kompleks yüz kırıkları tespit edildiğini açıkladı. Kulüp ayrıca Doğan’ın ameliyatının gerçekleştirildiğini duyurdu.

İstanbulspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcumuz İsa Doğan, Galatasaray–İstanbulspor karşılaşmasında yaşanan çarpışma sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Yapılan tetkikler sonucunda oyuncumuzda kompleks yüz kırıkları tespit edilmiştir.

Gerçekleştirilen kontrollerin ardından, ilgili branşların katılımıyla başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."