Trendyol 1. Lig’de transfer çalışmaları devam ederken İstanbulspor, hücum hattına takviye yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, santrfor Ali Akman’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

İstanbulspor’dan hücum hattına takviye: Ali Akman imzayı attı - Resim : 1

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

İstanbulspor’dan yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Ali Akman, yeni sezonda İstanbulspor formasıyla Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek.

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GEÇEN SEZON KEÇİÖRENGÜCÜ’NDE OYNADI

Ali Akman, geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü forması giydi.

24 yaşındaki santrfor, Keçiörengücü ile çıktığı 28 maçta 4 gol kaydetti.

İstanbulspor, Ali Akman transferiyle forvet hattındaki alternatiflerini artırmış oldu.