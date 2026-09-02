Trendyol 1. Lig’de transfer çalışmaları devam ederken İstanbulspor, hücum hattına takviye yaptı.
Sarı-siyahlı ekip, santrfor Ali Akman’ı kadrosuna kattığını duyurdu.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
İstanbulspor’dan yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Ali Akman, yeni sezonda İstanbulspor formasıyla Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek.
GEÇEN SEZON KEÇİÖRENGÜCÜ’NDE OYNADI
Ali Akman, geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü forması giydi.
24 yaşındaki santrfor, Keçiörengücü ile çıktığı 28 maçta 4 gol kaydetti.
İstanbulspor, Ali Akman transferiyle forvet hattındaki alternatiflerini artırmış oldu.