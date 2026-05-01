TFF 1. Lig’in 38. ve son haftasında İstanbulspor, sahasında Adana Demirspor’u 8-1 mağlup etti.

Karşılaşmada goller 8. dakikada Dijlan Aydın ile başlarken, İstanbul temsilcisinde Ömer Faruk Duymaz (2), Özcan Şahan (2), Alieu Cham (2) ve Demeaco Duhaney de ağları havalandırdı.

Konuk ekibin tek golü ise 41. dakikada Ahmet Bolat’tan geldi.

Mavi Şimşekler'de 74. dakikada oyuna dahil olan Ahmet Yılmaz, 78. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla İstanbulspor ligi 4 maçlık galibiyet serisiyle tamamlarken, Adana Demirspor mücadeleyi 10 kişi bitirdi.

ADANA DEMİRSPOR LİGE VEDA ETTİ

İstanbul’dan 8-1’lik mağlubiyetle dönen Adana Demirspor, sezonu -57 puanla tamamladı ve gelecek sezon TFF 2. Lig’de mücadele edecek. 2024/25 sezonunda Süper Lig’de yer alan Adana ekibi, kısa sürede 2. Lig’e kadar geriledi.