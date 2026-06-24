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TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul temsilcisi, hücum hattına dikkat çeken bir takviye yaptı.

ILIAN ILIEV İSTANBULSPOR’DA

İstanbulspor, Bulgaristan Ligi ekiplerinden CSKA Sofia’da forma giyen on numara Ilian Iliev’i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-siyahlı kulüp, transferi sosyal medya hesabından duyurarak oyuncuya “hoş geldin” mesajı paylaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bulgar futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

GEÇEN SEZON 27 MAÇTA GÖREV YAPTI

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride kalan sezonda CSKA Sofia formasıyla 27 karşılaşmada görev aldı. Iliev, bu süreçte 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Ayrıca 1155 dakika sahada kaldı.

BULGARİSTAN MİLLİ TAKIMI’NDA DA OYNUYOR

Bulgaristan Milli Takımı’nda da forma giyen Ilian Iliev, A Milli Takım seviyesinde 21 resmi maça çıktı. Oyuncu, alt yaş kategorilerinde de ülkesini temsil etti.

Öte yandan Bulgar futbolcu, Portekiz'de doğdu ve futbola da ülkesi takımlarından Cherno More'de başladı.

ÇOK YÖNLÜ OYUN YAPISI

10 numara pozisyonunun yanı sıra merkez orta saha ve sağ kanatta da görev alabilen Iliev, çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor.

HEDEF YENİDEN SÜPER LİG

Geçtiğimiz sezonu TFF 1. Lig’de 52 puanla 11. sırada tamamlayan İstanbulspor, yapacağı transferlerle yeniden Süper Lig’e yükselmeyi hedefliyor.

İstanbul ekibi, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Süper Lig’de mücadele etmiş ve mütevazı kadrosuyla dikkat çekmişti.