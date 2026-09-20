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Kaynak: AA

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden İstanbulspor'da karşılaşmanın ardından Elvin Mendy rahatsızlandı.

Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 20 yaşındaki Gambiyalı orta saha oyuncusu, İstanbulspor kafilesinin takım otobüsüyle dönüşü sırasında rahatsızlık geçirdi.

GENÇ OYUNCU HASTANEYE KALDIRILDI

Mendy, yaşadığı rahatsızlığın ardından Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç futbolcu daha sonra Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede anjiyo yapılan Mendy'nin bilincinin açık olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacağı öğrenildi.

Futbolcumuz Elvin Mendy’nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme:



Oyuncumuz Elvin Mendy, Manisa FK karşılaşmasının ardından takım otobüsünde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikâyetleri yaşaması üzerine tedbir amaçlı olarak Kırkağaç Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülmüştür.… pic.twitter.com/5BwSJ5nMbM — İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) September 20, 2026

İSTANBULSPOR: 'KALP KAYNAKLI HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU BULUNMADIĞI ANLAŞILDI'

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Oyuncumuz Elvin Mendy, Manisa FK karşılaşmasının ardından takım otobüsünde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikâyetleri yaşaması üzerine tedbir amaçlı olarak Kırkağaç Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülmüştür.

Kırkağaç Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk kontroller ve klinik bulguları doğrultusunda kalp krizi şüphesi oluşması üzerine oyuncumuz, detaylı tetkik ve kontrollerinin yapılması amacıyla Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edilmiştir.

Manisa Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen anjiyo sonucunda kalp damarlarında bir sorun olmadığı ve kalp kaynaklı herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı anlaşılmıştır.

Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, gerekli kontrollerin ardından takip süreci devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunar, oyuncumuz Elvin Mendy’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."