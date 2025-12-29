Adana Demirspor, karşılaşmaya hızlı başladı ve Salih Kavrazlı’nın golüyle öne geçti. Ancak bu golün ardından toparlanan İstanbulspor, üst üste bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren konuk ekip, üç gol daha bularak sahadan 5-1’lik galibiyetle ayrıldı.

İstanbulspor’un gollerini Mustafa Sol (2), Florian Loshaj, Emir Kaan Gültekin ve Fahri Kerem Ay kaydetti. Haftaya düşme potasında giren sarı-siyahlı ekip, bu galibiyetle birlikte devreyi düşme hattının üzerinde tamamladı.

SALİH KAVRAZLI VE MUSTAFA SOL DİKKAT ÇEKTİ

Bu sezon ligde çıktığı 19 maçta 2 beraberlik ve 17 yenilgi alan, ayrıca TFF tarafından 30 puan silme cezası verilen Adana Demirspor’da Salih Kavrazlı, performansıyla sezonun ilk devresinin öne çıkan ismi oldu. Genç futbolcu, bu sezon çıktığı 14 resmi maçta 8 gol atıp 1 asist yaptı.

İstanbulspor cephesinde ise Mustafa Sol yıldızlaştı. Genç oyuncu, karşılaşmada 2 gol atarken 1 de asist yaparak galibiyette önemli rol oynadı.