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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) aylık veri bülteni İstanbul Barometresi’nin temmuz sayısında yer alan “İstanbul’da Kültür ve Eğlence Alışkanlıkları” araştırması, kent sakinlerinin kültür-sanat tercihleri ile ekonomik koşulların bu tercihler üzerindeki etkisini ortaya koydu.

758 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada, kültür-sanat etkinliklerine katılım, katılımı zorlaştıran nedenler ve dijital eğlence alışkanlıkları ele alındı.

EN BÜYÜK ENGEL BİLET FİYATLARI OLDU

Araştırmaya katılanların yüzde 45,8’i son bir yılda herhangi bir kültür-sanat etkinliğine gitmediğini söyledi. Etkinliklere katılanlar arasında ise en fazla tercih edilen etkinlik yüzde 33,9 ile konserler oldu.

Konserleri yüzde 21,8 ile tiyatro ve stand-up gösterileri, yüzde 21,2 ile sanat galerisi veya müze ziyaretleri takip etti. Kitap fuarı veya yazar buluşmalarına katılım yüzde 16,2, sokak festivali veya açık hava etkinliklerine katılım yüzde 16,1, film festivallerine katılım ise yüzde 11,9 olarak ölçüldü.

Kültür-sanat etkinliklerine katılımı zorlaştıran nedenlerin başında ise yüzde 45 ile bilet ve giriş ücretlerinin yüksekliği geldi. İş veya okul nedeniyle vakit bulamayanların oranı yüzde 38,1 oldu.

İSTANBULLULAR KÜLTÜR VE EĞLENCE HARCAMALARINI KISTI

Araştırmada ekonomik koşullar nedeniyle son bir yılda kültür ve eğlence harcamalarının azaltılıp azaltılmadığı da soruldu.

En fazla kısıntı yapılan alan yüzde 41,4 ile restoran ve kafe gibi sosyal mekan harcamaları oldu. Konser veya tiyatro bileti harcamalarını azaltanların oranı yüzde 37,6, sinema bileti harcamalarını azaltanların oranı ise yüzde 37,2 olarak belirlendi.

Müze ziyaretlerinde yüzde 26, kitap, dergi ve dijital içerik alımlarında yüzde 25,9, yayın platformu aboneliklerinde ise yüzde 25,2 oranında kısıntıya gidildi.

Katılımcıların yüzde 39,8’i ise herhangi bir harcama kaleminde kısıntıya gitmediğini ifade etti.

EĞLENCE İÇİN GÜNDE 3 SAAT 8 DAKİKA HARCANIYOR

İPA araştırması, İstanbulluların fiziksel etkinliklerle dijital eğlence arasındaki tercihlerini de ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 56,9’u etkinliklere fiziksel olarak katılmayı tercih ettiğini belirtirken, kültürel deneyimler yerine sosyal medya ve dijital içerikleri tercih edenlerin oranı yüzde 28,5 oldu.

Dijital içeriği tercih edenlerin yüzde 34,3’ü, zaman kısıtlı olduğunda dijital içeriklerin daha pratik olmasını gerekçe gösterdi. Dijital içeriklerin daha erişilebilir ve uygun fiyatlı olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 29,6 olarak kaydedildi.

Araştırmaya göre İstanbullular dijital eğlence içeriklerine günlük ortalama 3 saat 8 dakika ayırıyor. İş, uyku, yemek ve çocuk bakımı dışında kalan günlük serbest zaman ise ortalama 3 saat 44 dakika olarak hesaplandı.