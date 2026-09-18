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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'da iki yaka arasındaki ulaşım seçeneklerinden biri olan İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor. Hattın belediye bünyesinde işletilmesine yönelik kararın ardından uygulanacak yeni ücret tarifesi de netleşti.

İBB Meclisi'nin eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı Ücret Tarifesi teklifi oylamaya sunuldu. Teklif, meclis üyelerinin kararıyla kabul edilerek resmiyet kazandı.

OTOMOBİL GEÇİŞİ 220 TL OLACAK

Kabul edilen yeni tarifeyle birlikte hattı kullanacak araçların ödeyeceği ücretler de araç türlerine göre belirlendi.

Motosiklet: 100 TL

Otomobil: 220 TL

Arazi aracı: 250 TL

Minibüs ve küçük otobüs: 320 TL

N1 kategorisi taşıtlar (azami 3.500 kg): 430 TL

Otobüs (20-27 koltuklu): 625 TL



BİSİKLETLİLERDEN ARAÇ GEÇİŞ ÜCRETİ ALINMAYACAK

Yeni tarifede bisiklet kullanıcılarına yönelik ayrı bir düzenlemeye de yer verildi. Buna göre bisikletlerden ayrıca araç geçiş ücreti alınmayacak.

İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nı bisikletle kullanacak kişiler yalnızca standart yolcu ücretini ödeyecek. Bisiklet için ek bir araç geçiş bedeli uygulanmayacak.