Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Kültür Sanat İstanbullulara 1 TL müjdesi: Yeni uygulamanın kapsamı genişliyor

İstanbullulara 1 TL müjdesi: Yeni uygulamanın kapsamı genişliyor

İstanbul'da daha önce hayata geçirilen 1 TL'lik uygulamada yeni bir dönem başlıyor. İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen kararla uygulamanın kapsamı genişletilirken yeni tarifeden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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İstanbullulara 1 TL müjdesi: Yeni uygulamanın kapsamı genişliyor - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasına erişimi kolaylaştırmak amacıyla başlattığı 1 TL'lik uygulamayı genişletme kararı aldı.

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İstanbullulara 1 TL müjdesi: Yeni uygulamanın kapsamı genişliyor - Resim: 2

Şerefiye Sarnıcı'nda başlayan uygulamanın ardından İBB Meclisi'ne sunulan yeni teklif oy birliğiyle kabul edildi. Kararla birlikte İBB bünyesinde faaliyet gösteren ve giriş ücreti bulunan bazı noktalarda Türk vatandaşları için ücret 1 TL olarak belirlendi.

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İstanbullulara 1 TL müjdesi: Yeni uygulamanın kapsamı genişliyor - Resim: 3

ŞEREFİYE SARNICI'NDA UYGULAMA BAŞLADI

İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın duyurduğu uygulama kapsamında ilk adım Şerefiye Sarnıcı'nda atıldı. Kültür AŞ tarafından işletilen tarihi yapıdaki teknik ve idari hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeni tarife uygulanmaya başladı.

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İstanbullulara 1 TL müjdesi: Yeni uygulamanın kapsamı genişliyor - Resim: 4

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Şerefiye Sarnıcı'nı haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatleri arasında 1 TL karşılığında ziyaret edebiliyor.

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İstanbullulara 1 TL müjdesi: Yeni uygulamanın kapsamı genişliyor - Resim: 5

KARAR OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

İBB Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ücretli müzeler için hazırlanan teklif de İBB Meclisi'nde görüşüldü. Türk vatandaşları için giriş ücretinin 1 TL olarak belirlenmesini içeren teklif oy birliğiyle kabul edildi.

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İstanbullulara 1 TL müjdesi: Yeni uygulamanın kapsamı genişliyor - Resim: 6

İBB'ye bağlı toplam 41 müze ve sergi alanının büyük bölümü halihazırda ücretsiz ziyaret edilebiliyor. Yeni karar ise giriş ücreti bulunan ve belirlenen kapsama alınan noktaları ilgilendiriyor.

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İstanbullulara 1 TL müjdesi: Yeni uygulamanın kapsamı genişliyor - Resim: 7

KEMAL SUNAL MÜZESİ KAPSAM DIŞINDA

Bazı müze ve kültür alanları özel statüleri nedeniyle uygulamanın dışında tutulacak. İBB'nin bilgilendirmesine göre Kemal Sunal Müzesi, telif haklarından kaynaklanan özel durumu nedeniyle 1 TL uygulamasına dahil edilmeyecek.

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İstanbullulara 1 TL müjdesi: Yeni uygulamanın kapsamı genişliyor - Resim: 8

İŞTE 1 TL'YE GİRİLECEK MÜZELER

Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeni tarifeye geçecek müzeler şöyle:

Anadolu Hisarı Müzesi

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İstanbullulara 1 TL müjdesi: Yeni uygulamanın kapsamı genişliyor - Resim: 9

Tekfur Sarayı Müzesi

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İstanbullulara 1 TL müjdesi: Yeni uygulamanın kapsamı genişliyor - Resim: 10

Haliç Tersanesi'ndeki İstanbul Sanat Müzesi

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İstanbullulara 1 TL müjdesi: Yeni uygulamanın kapsamı genişliyor - Resim: 11

Taksim Cumhuriyet Müzesi

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İstanbullulara 1 TL müjdesi: Yeni uygulamanın kapsamı genişliyor - Resim: 12

Aşiyan Müzesi

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İstanbullulara 1 TL müjdesi: Yeni uygulamanın kapsamı genişliyor - Resim: 13

Böylece İBB bünyesindeki ücretsiz alanların yanı sıra giriş ücreti bulunan ve Meclis kararının kapsamına alınan bu müzeler de Türk vatandaşları için 1 TL karşılığında ziyaret edilebilecek.

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