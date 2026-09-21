İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasına erişimi kolaylaştırmak amacıyla başlattığı 1 TL'lik uygulamayı genişletme kararı aldı.
İstanbullulara 1 TL müjdesi: Yeni uygulamanın kapsamı genişliyor
İstanbul'da daha önce hayata geçirilen 1 TL'lik uygulamada yeni bir dönem başlıyor. İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen kararla uygulamanın kapsamı genişletilirken yeni tarifeden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilecek.Kaynak: Haber Merkezi
Şerefiye Sarnıcı'nda başlayan uygulamanın ardından İBB Meclisi'ne sunulan yeni teklif oy birliğiyle kabul edildi. Kararla birlikte İBB bünyesinde faaliyet gösteren ve giriş ücreti bulunan bazı noktalarda Türk vatandaşları için ücret 1 TL olarak belirlendi.
ŞEREFİYE SARNICI'NDA UYGULAMA BAŞLADI
İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın duyurduğu uygulama kapsamında ilk adım Şerefiye Sarnıcı'nda atıldı. Kültür AŞ tarafından işletilen tarihi yapıdaki teknik ve idari hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeni tarife uygulanmaya başladı.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Şerefiye Sarnıcı'nı haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatleri arasında 1 TL karşılığında ziyaret edebiliyor.
KARAR OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ
İBB Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ücretli müzeler için hazırlanan teklif de İBB Meclisi'nde görüşüldü. Türk vatandaşları için giriş ücretinin 1 TL olarak belirlenmesini içeren teklif oy birliğiyle kabul edildi.
İBB'ye bağlı toplam 41 müze ve sergi alanının büyük bölümü halihazırda ücretsiz ziyaret edilebiliyor. Yeni karar ise giriş ücreti bulunan ve belirlenen kapsama alınan noktaları ilgilendiriyor.
KEMAL SUNAL MÜZESİ KAPSAM DIŞINDA
Bazı müze ve kültür alanları özel statüleri nedeniyle uygulamanın dışında tutulacak. İBB'nin bilgilendirmesine göre Kemal Sunal Müzesi, telif haklarından kaynaklanan özel durumu nedeniyle 1 TL uygulamasına dahil edilmeyecek.
İŞTE 1 TL'YE GİRİLECEK MÜZELER
Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeni tarifeye geçecek müzeler şöyle:
Anadolu Hisarı Müzesi
Tekfur Sarayı Müzesi
Haliç Tersanesi'ndeki İstanbul Sanat Müzesi
Taksim Cumhuriyet Müzesi
Aşiyan Müzesi
Böylece İBB bünyesindeki ücretsiz alanların yanı sıra giriş ücreti bulunan ve Meclis kararının kapsamına alınan bu müzeler de Türk vatandaşları için 1 TL karşılığında ziyaret edilebilecek.