İstanbullulara 1 TL müjdesi: Yeni uygulamanın kapsamı genişliyor

KARAR OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

İBB Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ücretli müzeler için hazırlanan teklif de İBB Meclisi'nde görüşüldü. Türk vatandaşları için giriş ücretinin 1 TL olarak belirlenmesini içeren teklif oy birliğiyle kabul edildi.