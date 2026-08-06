İstanbul’un en önemli kültür ve sanat simgelerinden biri olan Atatürk Kültür Merkezi, kısa adıyla AKM, yaz mevsiminin enerjisini caz müziğinin büyüleyici ritimleriyle buluşturuyor. AKM Yaz Konserleri, Yaz Başka, Caz Başka konseptiyle 12 Ağustos ve 16 Eylül tarihleri arasında sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Müzik tutkunlarını ortak bir noktada buluşturmayı hedefleyen bu özel seri, şehrin ritmini ve yaz akşamlarının keyfini sanatla harmanlıyor.

GENÇ KUŞAK MÜZİSYENLER VE YENİLİKÇİ RİTİMLER

Sanatın her dalına kucak açan Atatürk Kültür Merkezi, bu konser serisinde ağırlıklı olarak genç caz topluluklarına ve yeni nesil yeteneklere alan tanıyor. Caz müziğinin sınırları aşan ve sürekli yenilenen yapısını gözler önüne serecek olan programda; modern caz, füzyon, funk, elektronik caz ve doğaçlama odaklı sahne şovları yer alacak. Müziğin yenilikçi ve dinamik dilini temsil eden genç ekipler, dinleyicilere klasik anlayışın ötesinde çok yönlü bir müzik ziyafeti sunacak.

AKM ÇOK AMAÇLI SALON’DA 11 ÖZEL KONSER

Toplam 11 farklı konserden oluşan bu zengin etkinlik takvimi, Atatürk Kültür Merkezi bünyesinde yer alan AKM Çok Amaçlı Salon içerisinde gerçekleştirilecek. Tüm performansların saat 20.30’da başlayacağı organizasyonda müzikseverler, akşamın ilerleyen saatlerine kadar cazın farklı tonlarını ve özgün yorumlarını deneyimleme imkanı bulacak. Modern altyapısı ve akustik özellikleriyle dikkat çeken salonda sanatçılar en içten performanslarını sergileyecek.

KONSER TAKVİMİ VE SAHNE ALACAK İSİMLER

Müzik şöleninin açılışı 12 Ağustos tarihinde İlayda Hatipoğlu Quintet grubu ile yapılacak. Temponun hiç düşmeyeceği takvim kapsamında 15 Ağustos akşamı Fuji, 19 Ağustos akşamı Teselli ve 22 Ağustos akşamı Dandefuse cazseverlerle buluşacak.

Müzik maratonu 26 Ağustos’ta One Two Trio, 29 Ağustos’ta Füniküler ile devam ederken, Eylül ayına geçişle birlikte ritim daha da yükselecek. 2 Eylül tarihinde Kaos ile Leviers aynı sahneyi paylaşarak dinleyicilere özel bir akşam yaşatacak. Konser maratonu 9 Eylül’de Efe Erdem Quintet ve 12 Eylül’de Pür performanslarıyla sürecek. Sanat tutkunlarına müzik dolu günler vaat eden bu özel konser dizisi, 16 Eylül akşamı düzenlenecek Calico konseri ile görkemli bir kapanış gerçekleştirecek.