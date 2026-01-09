Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, 10 Ocak Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporuna göre, öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi için fırtına, Trakya kesimi için şiddetli yağış beklendiğini açıkladı. Meteoroloji, fırtınanın şiddetinin saatte 90 km'ye çıkacağı konusunda yurttaşları uyardı.

AKOM ise Çarşamba sabah saatlerine kadar sıcaklıkların -1 ila 4 derece aralığında seyredeceği, pazar akşamından itibaren karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar, pazartesi ilk saatlerden (05.00) itibaren yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

“İSTANBUL’DA HİÇ KİMSEYE SÖZ VERMEYİN”

Öte yandan İTÜ Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, pazartesi günü İstanbul’da beklenen kar yağışı ile ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Kadıoğlu, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Haftaya pazartesi için İstanbul’da hiç kimseye söz vermeyin. Uygun hava sıcaklığı ile yağış, tam kar kıvamında. Salı ise her zamanki gibi sallantıda şu an. Teknolojinin nimetlerinden yararlanıp evden çalışmayı düşünün derim ama sakalım yok.”