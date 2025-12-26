Afet Koordinasyon Merkezi Tanıtımı (AKOM), bugünden itibaren İstanbul genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarılarını paylaştı. İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey ve iç bölgeleri İzlanda soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

SICAKLILAR 5 DERECE CİVARINA GERİLEYECEK

Sıcaklıkların bu geceden itibaren azalarak 5 derece civarına, bölgesel olarak 0 derece civarına dondurucu seviyelere gerileyeceği tahmin ediliyor. Yağışların Avrupa Yakası’nın kuzey bölgeleri ile Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde görülebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları oluşabileceği öngörülüyor.

AKOM, yağışların Avrupa Yakası’nın Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer ile Anadolu Yakası’nın yüksek bölgeleri olan Beykoz, Çekmeköy, Şile, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla’da, karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde görülebileceği bu nedenle buzlanma ve don olayları oluşabileceği bilgisini paylaştı.

Soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması, mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirilmesi, yollarda gerekli müdahalenin yapılması önerildi.

Soğuk hava akımına ilişkin İSKİ Genel Müdürlüğü de bir uyarı paylaştı. İSKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İstanbul’da etkili olan soğuk hava koşulları nedeniyle su tesisatları ve sayaçlar donma riskiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Olası arızaların önüne geçilebilmesi için; su borularının, soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde korunması, açıkta bulunan su sayaçlarının, sayaç okuma işlemlerini engellemeyecek biçimde uygun yalıtım malzemeleriyle izole edilmesi önem taşımaktadır" denildi.

Öte yandan yetkililer vatandaşları oluşabilecek sel ve su baskınlarına, kar ve don sebebiyle kayganlaşma ihtimali yüksek olan yollara karşı dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.