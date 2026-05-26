Yüz yılı aşkın geçmişiyle İstanbul'un hafızasında simge yapılardan biri olan Haydarpaşa Garı'nda restorasyon ve dönüşüm çalışmaları hızla sürüyor. Alanda incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, tarihi gar sahasında yürütülen çalışmaların ayrıntılarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Haydarpaşa Garı'nın yaklaşık 130 yıllık geçmişiyle Anadolu-Bağdat demir yolu hattının başlangıç noktalarından biri olduğunu belirten Ersoy, Haydarpaşa'nın bütün Anadolu'nun Avrupa'ya ve Batı'ya bağlanma noktası olduğunu kaydetti.

Haydarpaşa'nın yalnızca bir ulaşım noktası olmadığını ifade eden Ersoy, milyonlarca insanın göçüne, yolculuğuna ve hatırasına ev sahipliği yaptığını belirtti.

Bakan Ersoy, "Birçok devlet adamı buralardan hareket etmiş. Birçok sanatçı, milyonlarca vatandaşımız buradan hareket etmiş." ifadesini kullandı.

"BAZI TAŞLARIN YENİDEN KULLANILABİLMESİ İÇİN KAPANMIŞ TAŞ OCAKLARI YENİDEN AÇTIRILDI"

Restorasyon çalışmalarının öncesinde bölgede kapsamlı araştırmalar yapıldığını aktaran Ersoy, alanın geçmişi ve hafızasının detaylı şekilde incelendiğini, restorasyon sürecinin Bilim Kurulu eşliğinde yürütüldüğünü bildirdi.

Çalışmalarda özgün malzeme kullanımına hassasiyet gösterildiğini belirten Ersoy, "Bazı taşların yeniden kullanılabilmesi için kapanmış taş ocakları yeniden açtırıldı, oradan taşlar çıkarıldı ve burada tekrar uygulamaya sunuldu." bilgisini verdi.

İLK ETAP İSTANBUL KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NE YETİŞTİRİLECEK

Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası çok önemli bir ulaşım aksı ve bu özelliği korunuyor. Haydarpaşa'da sadece ulaşım aksı özelliği korunmuyor aynı zamanda şehrin kültür, sanat ve yaşam noktası haline de getiriliyor ve bittiği zaman Haydarpaşa, şehrin en önemli cazibe noktalarından biri olacak. İki etapta bitirmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz ilk etabı, ağırlıklı kısmını İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne yetiştirmek."

ARKEOLOJİ MÜZESİ VE ARKEOPARK BİRLİKTE HAYATA GEÇİRİLECEK

Haydarpaşa'daki ana gar binasında bekleme alanları ve çok amaçlı salonların korunacağını belirten Ersoy, yapının hem gar hem de sergi işlevi göreceğini ifade etti.

Ersoy, garın hemen yanında bulunan yaklaşık 6 bin metrekarelik yapının ise her yaş grubuna hitap edecek bir kütüphane kompleksi haline getirileceğini duyurdu.

Gar sahasında dijital müze alanları oluşturulacağı bilgisini veren Ersoy, bölgede yaklaşık 15 dönümlük arkeopark alanı ile Anadolu Yakası'nın ilk arkeoloji müzesinin hayata geçirileceğini bildirdi.

Ersoy, "Müzeyle arkeoparkın bu kadar yakın ve iç içe olduğu başka bir uygulama da hemen hemen dünyada yok. Haydarpaşa, bu açıdan da bir ilk olacak." ifadesini kullandı.

Haydarpaşa'da "Dört Deniz Müzesi" konsepti üzerinde de çalışıldığını, projenin küratörlüğünü Venedik Bienali'nin küratörlerinden Luca Molinari'nin yürüttüğünü aktaran Ersoy, Molinari'nin uluslararası alanda önemli bir sanat danışmanı ve tasarımcı olduğunu, projede kültür ve tasarım vizyonunun da ön planda tutulduğunu kaydetti.

Anadolu Yakası'nda büyük ölçekli kültür sanat alanlarının eksikliğine dikkati çeken Ersoy, Haydarpaşa'nın önemli bir ihtiyacı karşılayacağını vurguladı.

"HAYDARPAŞA'NIN ULAŞIM AKSI OLMA ÖZELLİKLERİNİ DE KORUYORUZ VE AKTİVE EDİYORUZ"

Bakan Ersoy, "Haydarpaşa, aslında Avrupa Yakası'nda gerçekleştirdiğimiz Atatürk Kültür Merkezi gibi bir kompleksin işlevini Anadolu Yakası'na da kazandırmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, şunları kaydetti:

"Havadan baktığınız zaman aslında çok rahat ve keyifli bir ortamda bütün bu Anadolu Yakası'ndaki vatandaşlarımızın denize çıkış noktasını da sağlamış oluyoruz. Gün boyu her türlü etkinliklerin gerçekleştirileceği büyük etkinlik sahaları da yapıyoruz. Anadolu Yakası'nda gerçekten böyle bir yaşam vahasına ihtiyaç vardı. Çok önemli bir eksikliği gidereceğini düşünüyoruz. Ama bunları yaparken de Haydarpaşa'nın asli işlevi olan ulaşım aksı olma özelliklerini de koruyoruz ve aktive ediyoruz. Vatandaşların buraya kolay erişebilmesi için bütün bu deniz yolu, demir yolu, kara yolu ulaşım akslarının iyi bir şekilde çalışması lazım. Bütün proje de bu şekilde şekillendirildi."

HAYDARPAŞA SAHİLİ YENİDEN KAMUSAL KULLANIMA AÇILACAK

Haydarpaşa Gar binasında kapsamlı zemin iyileştirme, yapısal güçlendirme ve restorasyon çalışmaları sürdürülüyor.

Gar sahasında yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir arkeoloji müzesi inşa ediliyor. Deniz temalı olarak tasarlanan müzede, Türkiye'nin 81 ilinden getirilecek seçkin eserlerin sergilenmesi planlanıyor.

Haydarpaşa Gar sahasında ayrıca yaklaşık 20 bin kişilik etkinlik alanı oluşturuluyor. Proje kapsamında yaklaşık 150 bin metrekarelik alanda peyzaj düzenlemeleri yapılacak. Haydarpaşa sahili yeniden kamusal kullanıma açılacak.