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Kaynak: AA

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın (ISG) uluslararası uçuş ağına Libya’nın başkenti Trablus da eklendi.

Pegasus Hava Yolları tarafından başlatılan yeni hat kapsamında Sabiha Gökçen ile Trablus Mitiga Uluslararası Havalimanı arasında direkt uçuş gerçekleştirilecek.

19 EKİM’DEN İTİBAREN HER GÜN

Yeni rotadaki seferler ilk iki hafta boyunca pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak.

Uçuş programı 19 Ekim itibarıyla genişletilecek ve İstanbul-Trablus arasında haftanın her günü direkt sefer düzenlenecek.

YENİ HAT İÇİN AÇILIŞ TÖRENİ

Hattın açılışı, ISG Yönetici Direktörü Hanita Ahmad’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törenle yapıldı.

Törene Libya’nın Ankara Büyükelçisi Mustafa Elgelaib, Büyükelçi Müsteşarı Mohamed Tawil, Mali Ataşe Elazher Kshair ile Pegasus Hava Yolları yöneticileri katıldı.

İSTANBUL ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA NOKTAYA BAĞLANTI

Yeni hattın Türkiye ile Libya arasındaki seyahat imkanlarını artırması bekleniyor. Trablus’tan İstanbul’a gelen yolcular, Sabiha Gökçen’in uçuş ağı üzerinden Türkiye’deki farklı şehirlere ve çok sayıda uluslararası noktaya aktarma yapabilecek.

Böylece Trablus çıkışlı yolculara Avrupa, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu ve Orta Asya’daki birçok destinasyona İstanbul üzerinden ulaşım imkanı sağlanacak.

Libya’nın önemli ticaret ve kültür merkezlerinden biri olan Trablus’a açılan yeni rotanın, iki ülke arasındaki seyahat trafiğine de katkı sağlaması hedefleniyor.