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Kaynak: Haber Merkezi

Kocaeli Vaililiği, şehri esir alan yoğun yağışlarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bugün eğitime verilen aranın, yarın da süreceği ifade edildi.

Valilik açıklamasında, son meteorolojik verilere göre yağışların, yarın da etkisini azaltarak da devam etmesi beklendiği belirtildi. Valiliğin sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, "16 Ekim 2026 Cuma günü, İlimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime (1) bir gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN BAZI KİŞİLER DE İZİNLİ SAYILACAK

Öte yandan valilik kamu kurumlarında çalışan gazi, malül gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan ve 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın çalışanlarında 1 bir gün idari izinli sayılacağını ifade etti.