Marmara ve Ege bölgesi genelinde yürütülen arsa yatırımları, İstanbul merkezli yüksek fiyat baskısı nedeniyle çevre illere yöneliyor.
İstanbul'dan milyarlarca lira akın akın gidiyor: Arsa yatırımcısının yeni favorisi
Mega kent İstanbul’da metrekare fiyatlarının el yakması ve astronomik rakamlar karşısında çaresiz kalan arsa yatırımcıları, rotayı kitlesel olarak çevre şehirlere çevirdi. İşte yatırımcıların milyarlarca lira döktüğü yeni favori iller...Züleyha Öncü
Ulaşım projelerinin lojistik entegrasyonu, arazi değerleme grafiklerini yukarı yönlü değiştiriyor
"İstanbul'da Fiyatlar Cep Yakıyor, Rota Ulaşımı Kolay Çevre İllere Döndü"
TGRT Haber'de yer alan verilere göre gayrimenkul sektörü temsilcileri ve uzman analizlerine göre, İstanbul içindeki sınırlı alanların fiyat bazında erişilemez noktaya gelmesi, arsa yatırımcılarını lojistik avantajı yüksek alternatif coğrafyalara yönlendirdi.
Özellikle Sakarya, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale gibi illerin radara girmesindeki tek etken uygun fiyat avantajı değil; otoyol bağlantıları, sanayi yatırımları ve deprem sonrası güvenli bölge arayışı bu illere olan ilgiyi kalıcı olarak artırıyor. Yatırımcılar artık kısa vadeli spekülasyonlar yerine, uzun vadeli ve enflasyonun üzerinde getiri sağlayacak değer artışlarına odaklanıyor
Dev Ulaşım Ağları Ticaret Ve Yaşam Merkezlerini Dönüştürüyor
Hayata geçirilen megaprojenin lojistik gücü, çevre illeri sadece birer tarım ya da yazlık bölgesi olmaktan çıkarıp modern birer yaşam merkezine evriltiyor. Konuyla ilgili uzman değerlendirmelerinde şu noktalara dikkat çekiliyor:
"1915 Çanakkale Köprüsü'nün ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun sağladığı lojistik entegrasyon, Marmara Bölgesi'ni adeta birbirine bağlı dev bir ekosisteme dönüştürdü. Artık İstanbul'a seyahat süresi olarak çok daha yakın konumda olan Çanakkale ve Balıkesir gibi iller, sadece yazlık ya da tarım bölgeleri olmaktan çıkıp, yeni dönemin parlayan ticaret ve yaşam merkezlerine evriliyor. Bu yüksek erişilebilirlik, metropolün yorucu temposundan uzaklaşırken büyükşehrin olanaklarından da tamamen kopmak istemeyenler için kusursuz bir alternatif sunuyor."
tarım bölgeleri olmaktan çıkıp, yeni dönemin parlayan ticaret ve yaşam merkezlerine evriliyor. Bu yüksek erişilebilirlik, metropolün yorucu temposundan uzaklaşırken büyükşehrin olanaklarından da tamamen kopmak istemeyenler için kusursuz bir alternatif sunuyor."
"Toprak En Güvenli Sığınak: Tiny House Ve Prefabrik Talebi Yatay Mimariyi Kalıcı Yaptı"
Tüketicilerin ve yatırımcıların barınma reflekslerindeki yapısal değişim, betonarme binalardan ziyade geniş ve doğayla iç içe arazi arayışını tetikliyor. Deprem gerçeğinin yarattığı toplumsal bilincin müstakil yaşamı kalıcı hale getirdiğini belirten uzmanlar, arsa talebinin arkasındaki yeni trendleri şu şekilde özetliyor:
"Yatırımcılar artık sadece geleneksel betonarme binalar inşa etmek yerine, son yılların güçlü trendleri olan 'tiny house' (mikro ev), prefabrik yapılar ve ekolojik yaşam projeleri için de geniş, doğayla iç içe arazilere yöneliyor. Deprem gerçeğinin neden olduğu bilinç, yatay mimariye ve müstakil yaşama olan talebi kalıcı hale getirirken, çevre illerdeki toprağı en güvenli sığınak noktalarından biri konumuna taşıyor."
Arsa Alacaklara Hayati Uyarı: "Mutlak Tarım Arazisi Ve Sit Alanı Tuzağına Düşmeyin"
Yoğun talep dalgasıyla birlikte piyasada oluşabilecek rasyonel dışı fiyatlamalara ve yasal mağduriyetlere karşı sektör temsilcilerinden çok sert ve net bir uyarı geldi. Toprak yatırımı yapacak vatandaşların imza atmadan önce mutlaka altyapı ve imar durumunu resmi kurumlardan sorgulaması gerektiği vurgulanarak şu yasal uyarılara yer verildi:
"Satın alınması planlanan arazinin imar durumu, sit alanı veya mutlak tarım arazisi kapsamında olup olmadığı ve mevcut altyapı planlamalarının resmi kurumlardan teyit edilmesi büyük önem taşıyor. Doğru lokasyonda ve yasal mevzuatlara uygun olarak yapılan toprak yatırımlarının, Marmara'nın giderek genişleyen bu yeni sınırlarında uzun vadede yatırımcısına enflasyonun üzerinde bir getiri sağlamaya devam etmesi öngörülüyor."