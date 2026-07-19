İstanbul'dan milyarlarca lira akın akın gidiyor: Arsa yatırımcısının yeni favorisi

Dev Ulaşım Ağları Ticaret Ve Yaşam Merkezlerini Dönüştürüyor

Hayata geçirilen megaprojenin lojistik gücü, çevre illeri sadece birer tarım ya da yazlık bölgesi olmaktan çıkarıp modern birer yaşam merkezine evriltiyor. Konuyla ilgili uzman değerlendirmelerinde şu noktalara dikkat çekiliyor:

"1915 Çanakkale Köprüsü'nün ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun sağladığı lojistik entegrasyon, Marmara Bölgesi'ni adeta birbirine bağlı dev bir ekosisteme dönüştürdü. Artık İstanbul'a seyahat süresi olarak çok daha yakın konumda olan Çanakkale ve Balıkesir gibi iller, sadece yazlık ya da tarım bölgeleri olmaktan çıkıp, yeni dönemin parlayan ticaret ve yaşam merkezlerine evriliyor. Bu yüksek erişilebilirlik, metropolün yorucu temposundan uzaklaşırken büyükşehrin olanaklarından da tamamen kopmak istemeyenler için kusursuz bir alternatif sunuyor."