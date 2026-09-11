Kaynak: Diğer

Yapay zeka şirketi Anthropic’in yayımladığı son tehdit istihbarat raporu, dijital manipülasyonun küresel boyutlarını gözler önüne serdi. Rapora göre, İstanbul merkezli BBS Bilişim Teknolojileri ile bağlantılı olduğu belirtilen bir platform, Claude yapay zeka modellerini kullanarak Malezya'daki seçmenleri hedef aldı. Bu faaliyet kapsamında "Malaysia Pulse" adlı sahte bir haber sitesi ve 1.000 civarında sahte X hesabı oluşturuldu. Kurulan bu ağ üzerinden muhalif siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşları hakkında asılsız iddialar üretilerek, ücret karşılığında kamuoyunu yönlendirme hizmeti sunuldu. Anthropic söz konusu ağı tespit edip hesapları kapattığını açıklasa da, manipülasyonun gerçek kullanıcılar üzerindeki net etkisinin şimdilik doğrulanamadığını bildirdi.

BİYOLOJİK LABORATUVARDA YAPAY ZEKA: VİRÜSLERİ GÜÇLENDİRME GİRİŞİMİ

Euronews'te yer alan habere göre; Aralık 2025 - Ağustos 2026 dönemini kapsayan rapor, yalnızca siyasi manipülasyonları değil; siber saldırı ve gözetleme faaliyetlerindeki artışı da belgeledi. En ürkütücü vakalardan biri ise biyolojik silah geliştirme potansiyeli taşıyan araştırmalardı. Bir kullanıcının, ateş ve şiddetli ağrıya yol açan chikungunya virüsünün bulaşıcılığını artırmak amacıyla bilimsel fon başvurusu hazırlamak için Claude'dan yardım istediği tespit edildi. İşlev kazanımı araştırması olarak bilinen ve insanlık için büyük risk oluşturabilecek bu talebi sistemin otomatik olarak engellediği açıklandı. Rapordaki bulgulara göre, yapay zeka modelleri geliştikçe karmaşık siber saldırılar düzenlemek veya tehlikeli araştırmalar yapmak için gereken teknik uzmanlık eşiği giderek düşüyor.

SÜPER ZEKA YARIŞI: "HAYATIMIZLA KUMAR MI OYNANIYOR?"

Dikkat çeken bu raporun, Anthropic araştırmacılarından Jacob Coxon'ın istifasından sadece iki gün sonra yayımlanması, yapay zeka devlerinin kendi içindeki güvenlik krizlerini de su yüzüne çıkardı. Coxon istifa gerekçesinde, sektördeki şirketlerin süper zekaya ulaşma hırsıyla insanlığın hayatıyla kumar oynadığını savundu. Hatta paylaşılan bilgilere göre, şirket içindeki bazı uzmanlar yapay zekanın önümüzdeki on yıl içinde insan yaşamını doğrudan tehdit edebileceğine inanmaya başladı.

YENİ NESİL MODELLER VE "DEMOKRATİK DENETİM" İHTİYACI

Gelişmeler üzerine Anthropic, Claude Opus 4 ve Sonnet 4.5 gibi eski nesil modellerinin tehlikeli biyolojik araştırmalara destek veremeyecek seviyede olduğunu, ancak Claude Fable 5 gibi yeni nesil gelişmiş modellerde çok daha katı güvenlik kısıtlamalarına gidildiğini vurguladı. Öte yandan Cornell Üniversitesi'nden John Thickstun gibi uzmanlar, neyin "güvenli" neyin "tehlikeli" olduğuna teknoloji şirketlerinin tek başına karar vermesinin oldukça sorunlu bir zemin yarattığını belirtiyor. Toplumu derinden ilgilendiren bu hayati değer yargılarının şirket inisiyatifine bırakılmak yerine, hükümetlerin şeffaf ve demokratik denetimiyle düzenlenmesi gerektiği ifade ediliyor.