İstanbul’dan köye dönüp üretmeye başladı: Kazandıran dev hasat başladı

8 DÖNÜM ARAZİDE 3 BİN KÖK ARONYA

Kaya, aronyayı ilk olarak oğlu ve torunu için sağlıklı ürün ararken keşfettiğini belirtti. Eflani'nin ikliminin bitkinin yetişmesi için uygun olduğunu düşündüğünü ifade eden Kaya, üretim sürecini şöyle anlattı: "Soğuk memleketten gelmiş bir ürün, Kuzey Amerika asıllı bir ürün. Memleketim de bayağı serin olduğu için üretimin uygun olacağını düşündük. Birçok kişiye de önerdik, bahçemizi kurduk. 8 dönüm arazide 3 bin kök olarak ektik. Şu an yaklaşık 2 bin kökte güzel ürünümüz var. Daha önce de satışını yapmaya başlamıştık. Bu ayın sonunda da hasadımızı yapacağız ve kaliteli ürünlerimizi tüketiciyle buluşturacağız."