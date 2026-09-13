Kaynak: İHA

Günde ortalama 30 kilometre yol katetmeyi sürdüren 57 yaşındaki Uzel, 12 yıl önce kurduğu büyük hayali gerçeğe dönüştürmek amacıyla kürek çekmeye devam ediyor.

4 Haziran’da rotasına başlayan Uzel, yolculuğun amacını ve ilerleyen dönemdeki planlarını aktararak, Türkiye kıyılarının mevcut durumunu gözlemlemeyi hedeflediğini belirtti. Kıyılarda deniz kültürünün eksikliğine ve işgallere dikkat çeken doğa sporcusu, yolculuğun ilk etabını kasım sonu veya aralık ayında Hatay’ın Yayladağı ilçesinde tamamlamayı planlıyor.

HEDEFE İÇ SULAR VE KARADENİZ ROTASI DA DÂHİL

Gelecek yıl Karadeniz etabına geçmeyi hedeflediğini ifade eden seyyah, Gürcistan sınırındaki Batum’dan başlayarak İstanbul’a, ardından Marmara’nın Anadolu yakası ve Çanakkale Boğazı’na uzanan rotayı katedecek. Adalar da dâhil edildiğinde toplam mesafenin 8 bin kilometreyi aşacağını aktaran Uzel, daha önce benzer mesafelerin kısmi olarak geçildiğini ancak kendisinin Türkiye’nin tüm kıyı şeridini kapsayan 8 bin 333 kilometrelik sınıra olabildiğince yaklaşmak istediğini söyledi.

GÖLLERİN GEÇİLMESİYLE BİRLİKTE REKOR GELİYOR

Projesinin yalnızca denizlerle sınırlı kalmayacağını açıklayan Uzel, iç suları kapsayan aşamada Van Gölü’nden başlayarak Türkiye’nin sıralı göllerini kürekle aşacağını kaydetti. Toplamda yaklaşık 10 bin kilometrelik mesafeye ulaşmayı hedefleyen sporcu, bu süreci başarıyla tamamlaması durumunda hem kıyı şeridinin tamamlanması hem de göllerin kano ile geçilmesi açısından Türkiye’de bir ilke imza atmış olacak.