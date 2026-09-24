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Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul’dan sabah saatlerinde Yalova semalarında oluşan hortum görüntülendi. Denizin üzerinde oluştuğu görülen hortum, bir süre gökyüzünde huni şeklinde ilerledi.

Görüntülerde koyu renkli bulut tabakasının altından aşağı doğru uzanan hortumun deniz yüzeyine doğru ilerlediği görülüyor. Hortum, arka plandaki deniz ve gemilerle birlikte dikkat çekici görüntü oluşturdu. Çevrede bulunanlar, dikkat çeken doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.

YAKLAŞIK 5 DAKİKA BOYUNCA GÖRÜLDÜ

Yalova semalarında oluşan hortumun deniz üzerinde aşağı doğru uzanan huni biçimi yaklaşık 5 dakika boyunca net şekilde görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre hortum, kümülonimbus bulutundan aşağı doğru sarkan ve kendi dar ekseni etrafında şiddetli şekilde dönen hava kolonu olarak tanımlanıyor.

Sıcak ve nemli hava ile daha soğuk hava kütlelerinin karşılaşması, atmosferde güçlü yükselici hava hareketleri ve ani basınç değişimleri oluşturabiliyor. Bu hareketlerin dönme kazanmasıyla huni şeklindeki hortum meydana gelebiliyor.

MARMARA’DA SU HORTUMU OLUŞABİLİYOR

Marmara’da zaman zaman gök gürültülü sağanaklarla birlikte hortum ve su hortumu oluşabiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, su hortumlarının özellikle deniz yüzeyi üzerinde oluşabildiğini ve bazı durumlarda karadan su üzerine hareket eden hortumların da görülebildiğini belirtiyor.