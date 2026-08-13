Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda esrar maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, İstanbul’dan Eskişehir istikametine öncü-artçı şeklinde seyir halinde olduğu belirlenen 2 araç takibe alındı.

Araçlarda ve araçlarda bulunan 2 şüpheli üzerinde gerçekleştirilen aramalarda muhtelif miktarda esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” ve “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçları kapsamında işlem başlatıldı.