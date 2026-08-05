İstanbul'dan Ceyhan'a giden Liberya bayraklı Havva Ana isimli boş tankerin bacasında saat 05.30 sıralarında yangın çıktı.
Kaptanın durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi (VTS) Müdürlüğü'ne bildirmesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ‘Kurtarma-20’ ile ‘Kurtarma-16’ römorkörleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından tanker, Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi. Burada yapılacak kontrollerin ardından geminin seyir yapmasına izin verilecek.