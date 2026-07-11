İstanbul’dan Çeşme’ye uzanan macera: 32 dev tekne rüzgara karşı

AYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı, 55'inci yılında İstanbul Boğazı'ndan verilen startla bugün başladı. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) organizasyonunda ve AKPA Kimya'nın ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyon bu yıl 55'inc kez düzenlendi. Yarışın startını İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Kuzey Deniz Saha Komutanı adına Tuğamiral Eren Günay, TAYK Viskomodoru (İkinci başkan) Selma Altay Rodopman, TAYK Genel Müdürü Ceren Veziroğlu ve AKPA Chemicals Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Darcan Saat 12.00'de birlikte verdi. Program kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri birlikleri tarafından SAS(Sualtı Savunma)-SAT(Sualtı Taarruz) gösterisi gerçekleştirildi. Startın ardından tekneler, İstanbul Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne açılarak Bozcaada'ya doğru hareket etti.