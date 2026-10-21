Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'ndeki selde kaybolduktan 6 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Ahmet Derin için cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan şiddetli sağanağın ardından Ayazağa Mahallesi'nde otomobilinin sel sularına kapılması sonucu kaybolan ve dün Eyüpsultan'daki Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında cansız bedeni bulunan Derin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Derin için Kağıthane'deki Nurtepe Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Derin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu katıldı. Cenaze namazının ardından helallik alındı, dua edildi.

Derin'in cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere Yeni Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü.