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Kaynak: Haber Merkezi

Antalya / Sami Gün / Yeniçağ



İstanbul'da yaşayan Konyalı iş insanları, ekonomik iş birliğini güçlendirmek, ortak projeler geliştirmek ve dayanışmayı kurumsal bir yapıya dönüştürmek amacıyla Konyalı İş İnsanları Derneği (KONYA-BİR) çatısı altında bir araya geldi.

Üretimden sanayiye, ticaretten teknolojiye kadar birçok alanda faaliyet gösteren Konyalı girişimcileri ortak bir platformda buluşturmayı hedefleyen KONYA-BİR, İstanbul'daki Konyalı iş dünyasının birlik ve beraberliğini güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

15 YILLIK BİRİKİM KURUMSAL KİMLİĞE DÖNÜŞTÜ

Her ne kadar yeni kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olsa da KONYA-BİR'in temelleri yaklaşık 15 yıl önce atıldı. Geçmişte çeşitli sivil toplum kuruluşları, esnaf odaları ve ticaret odalarında görev alan, İstanbul'da Konya'yı temsil eden iş insanları bu kez daha kapsayıcı bir yapı oluşturmak amacıyla güçlerini tek çatı altında birleştirdi.Konya şehir rehberi

Dernek, Dr. Kerim Yapar'ın öncülüğünde; sanayici, akademisyen, girişimci ve genç iş insanlarını ortak akıl etrafında buluşturmayı amaçlıyor. Resmi kuruluş sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen ilk toplantıda özellikle genç girişimcilerin gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekti.

BAKIRKÖY'DEKİ İLK TOPLANTIYA YOĞUN KATILIM

KONYA-BİR'in ilk yönetim ve üye toplantısı, 18 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul Bakırköy'de yapıldı. Yaz tatili dönemi, yoğun İstanbul trafiği ve yüksek hava sıcaklığına rağmen yaklaşık 30 üyenin katıldığı toplantıda birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

Program, aslen Konyalı olan Küçükçekmece Müftüsü Hasan Hüseyin Palabıyık'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duasıyla başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Dr. Kerim Yapar, derneğin kuruluş amacı, vizyonu ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Daha sonra söz alan üyeler kendi sektörlerindeki tecrübelerini paylaşırken, derneğin faaliyet alanlarına yönelik görüş ve önerilerini dile getirdi. Yaklaşık iki saat süren toplantıda, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projeler ve iş birliği modelleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

ORTAK HEDEF: GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ VE EKONOMİK DAYANIŞMA

KONYA-BİR'in temel hedefleri arasında üyeler arasında ticari iş birliklerini artırmak, genç girişimcilere destek olmak, bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirmek, Konya ile İstanbul arasındaki ekonomik bağları geliştirmek ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak projeler üretmek yer alıyor.Konya şehir rehberi

Dernek yönetimi, "kazan-kazan" anlayışıyla hareket ederek hem üyelerinin ticari gelişimine katkı sunmayı hem de Konya'nın ekonomik potansiyelini daha güçlü şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

KURUCU VE MEVCUT ÜYELER AÇIKLANDI

KONYA-BİR'in kurucu ve mevcut üyeleri arasında

İstanbul'da yaşayan Konyalı iş insanlarını ortak bir vizyonda buluşturan KONYA-BİR'in, önümüzdeki dönemde düzenleyeceği projeler, yatırım buluşmaları ve sektörel iş birlikleriyle hem üyelerine hem de Konya ekonomisine önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.